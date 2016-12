České mládí, ruská kvalita i kanadská jistota. TOP 10 hráčů z juniorského MS

Kdo z mladíků se stane hvězdou MSJ? • FOTO: Koláž: iSport.cz Mistrovství světa dvacetiletých, to je přehlídka hokejových nadějí. Chlapci na přelomu dospělosti tady předvádí, proč by do nich hokejoví manažeři těch nejslavnějších zámořských klubů měli vložit naděje. Kdo zazáří letos? Možností je mnoho a nechybí ani české tváře. Server iSport.cz vybral deset hráčů, které se vyplatí sledovat.

Radovan Bondra, útočník (Slovensko) Radovan Bondra • Foto Profimedia Tým: Vancouver Giants (WHL)

Věk: 19

Draft NHL: 151 - 2015 (Chicago Blackhawks)

Letošní sezona: 29 utkání, 29 bodů (18+11) Do hokejového světa vstupuje s malým handicpem, nosí jméno ikonického slovenského střelce. S někdejším kanonýrem Peterem Bondrou není ale jinak propojen, nicméně mohl by se vydat v jeho stopách. Góly rodák z Trebišova střílet umí, ve sbírce už má bronz z roku 2015 a také mistrovský titul z nejvyšší slovenské soutěže.

Pierre-Luc Dubois, útočník (Kanada) Pierre-Luc Dubois • Foto ČTK/AP Tým: Cape Breton Screaming Eagles (QMJHL)

Věk: 18

Draft NHL: 3 - 2016 (Columbus Blue Jackets)

Letošní sezona: 20 utkání, 18 bodů (6+12) Říká vám něco tohle jméno? Jasně. Hlavně na jaře se o něm mluvilo. V letošním draftu se vtěsnal na třetí pozici za Austona Matthewse a Patrika Laineho, sáhl po něm Columbus a trenér John Tortorella v něm vidí budoucí superstar Blue Jackets. V osmnácti letech nabírá pořád zkušenosti v kanadské juniorce, do NHL by měl vtrhnout v příští sezoně. Je to přesně typ hráče, proti kterému nikdo nechce hrát. Silný, tvrdý. Umí dávat góly, ale nevadí mu ani bránit. V Kanadě takovým říkají two-way forward a Dubois má před sebou velké vyhlídky. Zeptejte se na něj skautů, prý může být klidně tak dobrý jako Anže Kopitar.

Joel Eriksson Ek, útočník (Švédsko) Joel Eriksson Ek • Foto ČTK/AP Tým: Färjestad BK (Švédsko)

Věk: 19

Draft NHL: 20 - 2015 (Minnesota Wild)

Letošni sezona: 8 utkání, 3 body (2+1) Kdyby neměla Minnesota tak našlapaný útok, Eriksson Ek by se na MS neobjevil a válel by v NHL. Tu současný kapitán švédských mladíků už letos okusil a prosadil se, v osmi zápasech posbíral 5 bodů (2+3). Klub se ale rozhodl jeho vývoj neuspěchat a poslal ho otrkávat se do švédské nejvyšší soutěže. Rodák z Karlstadu je urostlý, má skvělý přehled a výborně čte hru.

Filip Chlapík, útočník (Česko) Filip Chlapík • Foto Profimedia Tým: Charlottetown Islanders

Věk: 19

Draft NHL: 48 - 2015 (Ottawa Senators)

Letošní sezona: 26 utkání, 44 bodů (20+24) Před loňským draftem měl v kanadské juniorce výbornou sezonu, díky ní byl vybrán ve druhém kole. Ta následující mu ale vůbec nevyšla a bylo jasné, že v té současné bude muset potvrdit svůj um, jinak by bylo zle. Podařilo se. Mistrovství ještě v zámoří nezačalo a Chlapík už podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Ottawou, jasný důkaz důvěry vedení klubu. Švýcarům dal dva důležité góly.

Olli Juolevi, obránce (Finsko) Olli Juolevi • Foto ČTK/AP Tým: London Knights (OHL)

Věk: 18

Draft NHL: 5 - 2016 (Vancouver Canucks)

Letošní sezona: 26 utkání, 21 bodů (5+16) Máte rádi obránce, kteří nebourají vše kolem sebe, ale snaží se na ledě za každou cenu něco vymyslet? Tak tohle je on. Loni v sedmnácti letech devíti asistencemi pomohl Finsku šampionát juniorů vyhrát, letos povede Suomi za obhajobou jako kapitán. Juolevi byl nejlépe draftovaným obráncem letošního draftu, na pátém místě po něm skočil Vancouver. Teprve osmnáctiletý bek zraje v OHL, kde má v dresu London Knights na kontě téměř bod na zápas. Klidně si vezme puk a projede s ním celé hřiště. Hodí se do přesilovek, skvělý je do oslabení. Hrát proti němu občas pěkně zabolí, moc dobře umí využít i svých 191 centimetrů.

Kirill Kaprizov, útočník (Rusko) Kirill Kaprizov • Foto ČTK/AP Tým: Salavat Julajev Ufa (KHL)

Věk: 19

Draft NHL: 135 - 2015 (Minnesota Wild)

Letošní sezona: 37 utkání, 30 bodů (15+15) Před šampionátem ho téměř žádný z odborných serverů nezařadil mezi hráče, které by bylo třeba sledovat. I v NHL šel při draftu na řadu až v pátém kole... Na šampionátu je kapitánem, v úvodních dvou utkáních zvládl sedm bodů a podobné tempo stíhá i ve svém klubu v KHL. Více bodů než on mají v Ufě jen zkušení harcovníci Linus Omark a Teemu Hartikainen. Kaprizov nevyniká svou výškou, drobnou postavu naopak umí využít k tomu, aby po ledě doslova létal. Má neskutečně šikovné ruce a čich na góly.

Martin Nečas, útočník (Česko) Martin Nečas • Foto Jaroslav Legner (Sport) Tým: HC Kometa Brno

Věk: 17

Draft NHL: -

Letošní sezona: 29 utkání, 13 bodů (6+7) Když všechno půjde tak, jak zatím jde, první kolo draftu 2017 by ho nemělo minout. Obrovský český talent se rozkoukává v extralize, k ruce má jako učitele Martina Erata, kterého pokorně sleduje a poslouchá. Nečas hýří energií a výtečně bruslí. Teď už jen trochu zesílit.

Michail Sergačjov, obránce (Rusko) Michail Sergačjov • Foto ČTK/AP Tým: Windsor Spitfires (OHL)

Věk: 18

Draft NHL: 9 - 2016 (Montreal Canadiens)

Letošní sezona: 18 utkání, 15 bodů (2+13) Na ledě se pohybuje hladce, sebevědomí z něj čiší. Ruský talent přitom skvěle ovládá hru na obou stranách kluziště, několik významných skautů o něm mluvilo jako o špičce mezi zadáky ve svém ročníku. Montreal ho nechal na 3 utkání vyzkoušet NHL. V týmu může být nástupcem Andreje Markova.

Dylan Strome, útočník (Kanada) Dylan Strome • Foto ČTK/AP Tým: Erie Otters (OHL)

Věk: 19

Draft NHL: 3 - 2015 (Arizona Coyotes)

Letošní sezona: 7 utkání, 16 bodů (5+11) Vede v turnaji Kanadu jako kapitán, zahrál si už na loňském šampionátu. Dylan Strome je největší nadějí Arizony, která si ho v draftu 2015 vybrala jako třetího v pořadí. V dresu Coyotes si letos zahrál sedm zápasů v NHL, na kontě má šikovný útočník jednu asistenci. Na turnaj ale jede jako hráč Erie Otters z OHL. Jeho o čtyři roky starší bratr Ryan válí už čtvrtou sezonu za New York Islanders. Dylan je v Kanadě považován za novodobého Ryana Getzlafa. Navzdory vysoké postavě ho zdobí perfektní bruslení a skvělá střela.