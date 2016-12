Dvacítka na MS? Další prohra změnila náladu, hrozí stěhování do Toronta

PŘÍMO Z KANADY | Prohrou s Dánskem v prodloužení promarnila česká dvacítka těžce nabytou pozici a sebevědomí získané v úvodní bitvě proti Finsku. Ale se ziskem pěti bodů už proklouzla do čtvrtfinále, pomohla jí k tomu i noční výhra Švédska 3:1 nad obhájci zlata, kteří po čtyřech utkáních zůstávají stále na bodu mrazu. To soubor trenéra Jakuba Petra má pořád naději. Na Silvestra ho čeká ještě duel s Tre kronor, ale už nyní má jistotu, že do play off nepůjde z prvního místa a narazí tedy na jednoho z trojice Kanada, USA, Rusko.