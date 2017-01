Český tým vyzve ve čtvrtfinále domácí Kanadu, Slovensko jde na Švédsko

Čeští hokejisté se ve čtvrtfinále play off mistrovství světa hráčů do 20 let utkají v noci z pondělí na úterý od 2:00 středoevropského času s domácí Kanadou. Slovensko čeká souboj s vítězem základní skupiny A, kde hráli i Češi, Švédskem. Dánsko se utká s Ruskem a USA, vítěz skupiny B v Torontu, změří síly se Švýcary.