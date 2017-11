Jandač: S Rusy bylo špatně všechno, snad to bude pro hráče varování

„Špatně bylo v podstatě všechno,“ štvalo Josefa Jandače po dalším krachu s ruským soupeřem. „Musíme se na zápas v klidu podívat. Teď, bezprostředně po něm, jsme hodně zklamaní z toho, jak nás Rusko přehrálo. Byli jsme u všeho pozdě, oni jsou silní na puku a my nedokázali vůbec reagovat,“ konstatoval kouč nároďáku.

Trenérovi se nechtěl hodnotit, jestli v utkání vyhořel celý tým nebo spíš jednotlivci. „To bych teď říkat nechtěl, my musíme taky respektovat sílu soupeře. Co mě zklamalo ale nejvíc, to byla hra 5 na 5. Kromě jednoho gólu Švédům nám tam všechno napadalo v přesilovkách, jinak jsme se prosazovali jen v početních výhodách. To je na jednu stranu samozřejmě dobře, ale pokud je méně vyloučených, nejsme schopni dát gól, což byl problém,“ přemítal Jandač.

Český hokejový národní tým má za sebou před zápasem s Ruskem na turnaji Karjala ve Finsku netradiční trénink, který se odehrával v jeskyni.

Byl zklamaný i z mizerné série proti sborné. Až na ně narazíme příště, musíme na to už na hřišti konečně zareagovat. Hlavně je potřeba eliminovat ty dlouhé přihrávky, oni vysunou dva hráče a naši obránci si je nabírali, nebyli tak u nich. Jednoduše procházeli středním pásmem. Chtěli jsme zatáhnout útočníky, ale doháněli jsme výsledek, tak jsme se nechtěli zase úplně bránit,“ vysvětloval.

Ale doufá, že ruská facka na hráče zapůsobí jako varování, kudy už příště ne. „Když prohráváme většinou sobojů a prohráváme bruslařsky, musí to být pro každého hráče na zamyšlenou. Jde o to, abychom v příštích zápasech proti Rusům byli ve všech směrech lepší, každý z nás,“ burcuje Josef Jandač.