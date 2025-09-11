Pohádka pokračuje, Slim Jesus dostal Finy do TOP 4. Bude hvězdou příštího draftu NBA
Jistě přispěje k ještě větší explozi basketbalové popularity ve Finsku. Suomi ve čtvrtfinále EuroBasketu přemohli Gruzii 93:79. V zemi tisíců jezer se ale neskloňuje jen jméno Lauriho Markkanena. V kurzu je nejmladší hráč celého šampionátu. Dle mnohých je Miikka Muurinen největší evropský talent současnosti. V osmnácti letech si počíná jako zkušený mazák a zahraje si o medaile.
Mladý kouč finského týmu Lassi Tuovi se stal teprve čtvrtým koučem v historii basketbalového ME, který dovedl svůj tým dvakrát v kariéře do čtvrtfinále ještě před čtyřicátými narozeninami.
Povedlo se mu to už v roce 2022, letos je mu 38 let a Finové pod ním kráčí ještě dál.
Top hvězdou výběru je pochopitelně hvězda Utahu Jazz Lauri Markkanen. Kučeravý zabiják patří k nejlepším střelcům turnaje, ale netočí se vše kolem něj.
Tuovi vytvořil tým, který hraje líbivý ofenzivní basketbal a vypiloval se svými hráči střelbu za tři body. A navíc má ještě v rukávu jedno náctileté eso.
Miikka Muurinen se narodil 4. března 2007 a piluje svůj sportovní um na univerzitě v Arizoně. Dle zámořských odborníků jde možná o vůbec největší evropský talent pod bezednými koši za poslední roky. Je mu předpovídána lukrativní místenka na draftu NBA 2027.
„Dělá sice chyby, ale v každé situaci bojuje a posouvá se. Hraje tak, že už nyní týmově dosahuje vrcholných výsledků,“ řekl na jeho adresu před čtvrtfinále kouč Tuovi.
Aby ne, Muurinen jako mlíčňák nasázel za necelých dvanáct minut hry například devět bodů Srbům. On a Elias Valtonen byli lídry závěru osmifinálového utkání, ve kterém Finsko přetlačilo největšího favorita na zlato ze Srbska.
Muurinen má basketbal v krvi. Jeho otec Kimmo Muurinen odehrál v reprezentačním dresu 153 zápasů a dotáhl to do finské a německé ligy. Junior má nakročeno mnohem výš. Maminka Jenni Laaksonenová taky hrála basketbal na reprezentační úrovni.
Muurinenovi se začalo říkat Slim Jesus. Vzhledem k jeho výkonům i celkovému vzhledu. Je pravda, že při 211 centimetrech je ještě jako osmnáctiletý klučina samá ruka a samá noha, ale až zesílí, může to být finské monstrum, které třeba svou kariérou předčí i Markkanena.
Může se zdát, že ho kouč Tuovi na turnaji zase tolik nevyužívá. Ve čtvrtfinále proti Gruzii strávil na hřišti přes devět minut, ale je důležitý do týmové rotace. Sám trenér jej označil za X faktor národního celku a souhlasí i nejzkušenější reprezentant a kapitán Sasu Salin.
„Z lavičky nám dává skvělou energii a předvádí prvotřídní věci, jako jsou bloky a smeče,“ řekl borec, který je o šestnáct let starší než Muurinen.
Největší přednosti mladé hvězdičky? I přes vysoký vzrůst vynikající atletické dispozice, mobilita, odvaha a bezstarostná hra. Působí na hřišti, jako by za sebou měl pět EuroBasketů.
Těžko říct, kde jsou finské limity na tomto EuroBasketu. V semifinále dojde na řežbu s německým favoritem.