Skóre otevřel i uzavřel. Kvůli tomu mě Liberec bral, řekl Svačina

Povedlo se. Liberec hodil tři porážky za hlavu a vyhrál v Pardubicích 3:2. „Není příjemné prohrát třikrát po sobě. Ale my měli předtím neskutečnou šňůru výher a trochu to na nás padlo, nedávali jsme góly tak lehce. Těší mě, že jsme to zastavili,“ ulevil si útočník Vladimír Svačina, který Dynamu vstřelil dva góly, první a poslední.

Co jste oproti těm třem minulým zápasům přidali?

„Nepřišlo mi, že bychom v nich nebojovali. Těžko se k tomu vrací. Něco jsme si ukázali na videu, věděli jsme, že beci Pardubic mají pod tlakem celkem problémy, chtěli jsme jim to co nejvíc znepříjemnit a hned první gól jsem mu odebral puk, natlačit se tam a zvednout puk nahoru, i gólmana jsme měli dobře rozebraného. Když jsme plnili taktické pokyny, fungovalo to.“

Co se s Libercem stalo, že z náskoku 2:0 povolil a Pardubicím dovolil srovnat na 2:2?

„Začali jsme výborně, měli skvělou první třetinu. Jenže pak jsme začali řešit všechno možné, jen ne hokej, diváky, rozhodčí a já nevím, co všechno. Ve třetí třetině jsme se snažili vrátit zpátky k té naší hře.“

Ve druhé jste polevili v koncentraci?

„Asi, stavěli jsme se k situacím asi jinak, než bychom měli. Je špatně, když řešíme, jestli byl ofsajd, nebo ne.“

A o pauze jste si připomínali, že tohle není cesta?

„Ano, řekli jsme si, že Pardubice hrají taky parádní utkání. Udělaly nějaké chyby v první třetině, my ve druhé a rozhodne, kdo bude na třetí třetinu koncentrovanější. Zaplaťpánbůh, že jsme to byli my.“

Z posledních 22 posledních třetin jste prohráli jenom jednu. To asi nebude, náhoda, co myslíte?

„Těžko říct, čím to je. Všiml jsem si, že kluci tady často říkají, jak třetí třetiny máme silné, že jsou naše. Určitě je to v hlavách, máte v sobě sebevědomí. Liberec je tým, který se nebojí hrát svoji hru a je jedno, jestli je to 5:0, nebo 1:1. Tohle je strašně důležité. Nikdy nechceme měnit hru, to je naše síla.“

Může si z toho soupeř sednout i na zadek, že tady je Liberec extrémně silný?

„To bych asi neřekl, že se z nás někdo podělá. Dnes jsme vyhráli třetí třetinu my, ale Pardubice mohly dát gól a vyhrát oni. Nekoukal bych se na to tak, že máme jen nějaké úžasné třetí třetiny. Bylo to i o štěstí, že jsme gól dali zrovna my.“

Jak moc těší, že jste Liberci vystřelil výhru dvě zásahy zrovna vy?

„Je to paráda. Liberec mě bral hlavně kvůli gólům. Já tedy spíš všude říkám, že jsem spíš nahrávač, ale góly se ode mě čekají. Těší mě, že to tam napadalo. Zrovna dnes pro tým byly hrozně důležité. Může to znít jako fráze, ale na druhou stranu je fakt jedno, kdo teď ty góly dá. Už dávno to není tak, že obrana je čistě obrana a útok jenom útok. Hlavně, že tam spadly.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pardubice - Liberec: Zase ten Svačina! Liberecký útočník vstřelil druhý gól 2:1 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pardubice - Liberec: Hosté jdou do vedení, gól vstřelil Svačina, 0:1 • VIDEO TV TIPSPORT