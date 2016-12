Maxwella vyhodili z Pardubic. Není vítězný typ, vysvětlil Rohlík

Americký brankář s kanadským pasem byl před necelým měsícem přeřazen do juniorského mužstva. Nyní jeho působení v Pardubicích končí úplně, přestože při mizérii Dynama nevykazoval špatná čísla.

"Z naší strany jde o výkonnostní důvody, rozhodující je statistika vítězných a prohraných zápasů, nebyl vítězným typem brankáře. Takový je hokejový život, to se stane, nerozcházíme se ve zlém. Za minulou sezonu si zaslouží naše poděkování, v ní nám velmi pomohl," odůvodnil gólmanův odchod hlavní trenér a zároveň generální manažer klubu Pavel Rohlík.

Maxwell prošel v roce 2009 vstupním draftem NHL, kdy si ho vybralo v šestém kole Colorado, ale do slavné ligy proniknout nedokázal. Do extraligy zasáhl poprvé v ročníku 2014/15, kdy nastoupil do pěti utkání v dresu Vítkovic. Minulou sezonu byl pardubickou jedničkou, v té aktuální si z 15 utkání připsal čtyři výhry. V průměru obdržel 2,67 branky na zápas a úspěšnost zákroků měl 91,72 procenta.

Pardubice, které celkově za 30 odehraných kol nastřádaly pouze 10 vítězství, plánují získat za Maxwella náhradu. "Naším cílem je ke stávající dvojici Martin Růžička - Milan Klouček získat zkušenějšího brankáře," nastínil Rohlík.

A neskrýval přetrvávající zájem o Ondřeje Kacetla z Hradce Králové. "Končí mu hostování v Dynamu, od čtvrtka se hlásí v Hradci Králové, s nímž by měl odcestovat na Spenglerův pohár do Švýcarska. Pracujeme na více variantách na další období, včetně možnosti pokračování Ondřeje. Několik návrhů jsme již podali, stále jednáme," řekl Rohlík.