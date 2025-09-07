Prognóza extraligy podle Sportu: Kometa mimo TOP 3, Kladno do play off. Dočká se Dynamo?
Už v úterý se v Českých Budějovicích rozjede nová extraligová sezona. Titul obhajuje brněnská Kometa, s obhajobou to ale bude mít složité. Velké ambice jako obvykle mají Pardubice, Sparta i Třinec. Jak si po mohutném letním posilování povede Kladno? A kdo skončí v baráži? V článku si projděte tradiční velkou prognózu síly jednotlivých týmů i s tipem iSportu na jejich konečné umístění. Bývalý útočník a extraligový šampion se Slavií Jaroslav Bednář společně s redakčními experty rozebírá zásadní téma každého celku.
Čekají Moru opět barážové starosti? Nebo má na víc?
Jaroslav Bednář: „Nevím, co by se muselo stát, aby Olomouc nehrála zase baráž. Neříkám, že jí to přeju, ale když se dívám na odchody a podpisy, nejsem asi jediný, který tuší, že budou hrát dole a potom ji tam ostatní týmy uvaří. Hráči pochopitelně budou proti, chtějí dokázat lidem, jako jsem já, že nemáme pravdu. Mohou dělat maximum, ale realita jim nehraje do karet. Já to zažil, když jsme padali se Slavií. A já je vidím teď v podobné situaci.“
Daniel Fekets (Sport): „Kohouti už léta mívají srdce a odhodlanost, jenže v nabité konkurenci to znovu budou mít extrémně těžké. V „Plecharéně“ spoléhají na Ondřeje Najmana, Viliama Čacha a Renarse Krastenbergse. Zatímco první dva jmenovaní dostanou výraznější roli v týmu, Lotyš by rád napodobil úspěšné angažmá v Michalovcích. Určitý impuls může přinést i kouč Róbert Petrovický, jenž povýšil z pozice asistenta.“
Projeví se velké hráčské změny postupem do play off?
Jaroslav Bednář: „Nabralo nejvíc nových hráčů, proběhl tam největší průvan. Nebudou hrát dno, viděl bych to tak mezi šestým a desátým místem. Džegr si to svoje uhraje, nevypustí jediný střídání. Už jenom jeho přítomnost na střídačce, když hraje, je znát. Kluci se vymáčknou. Což se potvrdilo, když byl zraněný. Mužstvo šlo výkonnostně o osmdesát procent dolů. Když to řeknu s nadsázkou, za dvacet procent podílu bych to viděl na třetí lajnu a druhou přesilovku.“
Filip Ardon (Sport): „Cíl je v Kladně jednoznačný – prolomit roky sucha a konečně si zahrát play off. Pohled na soupisku může ve fanoušcích vzbuzovat optimismus, zahraniční duo Daniel Audette a Niko Ojamäki bude rozdílové. Cestu do vyřazovacích bojů může Rytířům zkomplikovat případný špatný vstup do sezony. Tým je prakticky kompletně nový, vazby a chemie se jen přes přípravu nevytvoří. Přesto by Kladno nemělo v play off chybět.“
V minulé sezoně rozčarování, co to bude tentokrát?
Jaroslav Bednář: „Očekávám obrovský progres. Venca (Varaďa) si přivedl svoje hráče, které potřeboval, takže věřím, že se opravdu hodně zvednou. Už když během sezony přišel, vzal někoho na doplnění, aby se zachránili. Teď to trochu vyčistil, staví si to podle sebe. Takže mužstvo by mělo směřovat k jeho obrazu. Podle mě by Vítkovice měly hrát play off. Tedy já play off beru do osmého místa, protože jinak ho hraje dvanáct týmů, takže skoro každý…“
Daniel Fekets (Sport): „Vítkovice se zvednou, Václav Varaďa podobné zklamání nedopustí. V létě řešil trable s defenzivou, kterou se mu však nakonec povedlo zajímavě vyladit. Samuel Kňažko a Jakub Zbořil, mimochodem dva bývalí parťáci z farmy Columbusu, hodně pomůžou. V útoku měli Ostravané sílu už v minulé sezoně, nyní navíc přivedli ostříleného Marka Hrivíka. Papírově to vypadá na střed tabulky, úspěšný trenér ale pomýšlí výš.“
Jak svoji premiérovou extraligovou misi zvládne kouč Kudrna?
Jaroslav Bednář: „Kouč Kudrna? Já ho osobně neznám, ale vím, jak hraje Liberec. Otravný, silový hokej. Plný energie. Mají hodně mladé mužstvo podpořené Lencíkem (Lenc) a Filippim. Za mě budou do šestky, sedmičky. Pro trenéra to bude zkouška. Jestli z dvojky vystoupí na jedničku, nebo jestli to bude věčný asistent. Má výhodu, že má materiál, s kterým se výborně pracuje. Mraky mladých hráčů. Ti za ním půjdou, protože budou rádi za každou šanci.“
Miroslav Horák (Sport): „Éra Filipa Pešána skončila, částečně po svém na ni bude chtít navázat Jiří Kudrna se svým štábem. Jako asistent se osvědčil výborně, je to spolehlivý pracant, teď však ponese jinou odpovědnost. Může se spolehnout na sportovního ředitele Birnera, jenž mu věří a bude krýt záda. Příprava naznačila veliký potenciál nové tlupy i vytříbený čuch pro posily, to vše pod velením kapitána Šimka má za cíl atak první čtyřky. Minusem je zranění Filippiho.“
Stane se navrátilec Jeřábek lídrem kabiny, který dlouho scházel?
Jaroslav Bednář: „Kéba (Jeřábek) je pro ně jackpot. Dřív jsem zmiňoval, že nevěřím, že ho Plzeň zaplatí. Ale evidentně obě strany udělaly nějaký ústupek. Kéba chtěl zpátky, podle mě skvělá volba. Nedivil bych se, kdyby byl kapitánem a lídrem jak na ledě, tak v kabině. I pro něj je to restart, je doma, tam trefí druhý dech. Když se dobře připraví a noha mu bude držet, tak věřím, že zase bude rozdílovej. Je fakt výborný obránce. Pro Plzeň super.“
Pavel Bárta (Sport): „Určitě ano. Do Plzně se vrátil po devíti letech. Ale je odchovanec, pořád ho vnímají jako domácího hráče a srdcaře. Navíc ve 34 letech stále patří mezi elitní beky. Má všechny předpoklady být vůdcem, svůj přirozený respekt dokáže podpořit výkony a příkladem na ledě. Indiáni v přípravě točili kapitány, on céčko dostal taky. Může ho nosit i v sezoně. Charakterově vynikající hráč, může být vůdčí osobností. Jen potřebuje být zdravý.“
Co s výkony provede nejistota ohledně další budoucnosti?
Jaroslav Bednář: „Budou mít sezonu jako na houpačce. Celkově slabší. Těžká mise pro trenéra Michala Broše, přišel v době, kdy se jim rozsypali sponzoři. Tenhle ročník ještě mají pokrytý, možná i ten nadcházející, ale dál je otázka. Dlouhodobě se věnoval mládeži, teď jde do chlapů. Bude to pro něj test. Pokud jde o budoucnost, hráči to neřeší. Ti mají svoji smlouvu a starají se o hokej. Nevěřím, že někomu vleze do hlavy, že za dva roky tam nemusí být hokej.“
Pavel Bárta (Sport): „Hráči vědí, co se děje. Zároveň je to něco, co stejně nemůžou ovlivnit a co by měli vytěsnit. Věřím, že do jejich výkonů se nejistota nepromítne. Naopak je může ještě popíchnout, aby se ukázali a chtěli být co nejlepší. Není to situace jako kdysi v Chomutově, kde klub hráčům dlužil. Výplaty jim v příští sezoně budou chodit dál, můžou se soustředit na hokej. Co bude následovat, je zatím poměrně vzdálená budoucnost.“
8. místo? Na to není gigant zvyklý. Vrátí se do finále?
Jaroslav Bednář: „Za mě udělali Oceláři nejlepší nákupy ze všech. Moc se mi líbí složení týmu. Očekávám, že po roce budou hrát opět špičku tabulky. Vrátil se Kovařčík, za mě najde druhý dech David Musil. Navíc zůstalo jádro. Růža (Růžička) dobře potrénoval, nebude už rychlejší, ale na přesilovce si body pořád udělá. A Vrána? Kluk, který si pohlídá kabinu. Charakterově je tak silný, že si ji srovná. Odehraje si to, kolik dostane prostoru.“
Daniel Fekets (Sport): „Nejvyšších ambic se Oceláři nezříkají, jejich vedení posílilo přes léto skvěle. Michal Kovařčík nebo Oscar Flynn se v extraligové produktivitě vyšplhají vysoko. Těším se i na Jakuba Galvase, který pomůže v obraně i s kreativitou. Třinec znovu patří společně s Pardubicemi, Spartou a Kometou k hlavním aspirantům na titul. Nebylo by žádným překvapením, kdyby si na jaře došel pro sedmý pohár v klubové historii.“
Šest hráčů pryč, šest nových. Trefilo se vedení do posil?
Jaroslav Bednář: „Bruslařský tým zase bude dělat problémy favoritům jako Pardubice, které nemají tak mladé bruslivé hráče. To samé si zažila Sparta. Viděl bych je do šestého místa. Jejich hokej je opravdu účinný, otravný. Šedesát minut jenom jezdí. Pro hráče, kteří už mají něco za sebou a neubruslí to, je to obrovský problém. Právě z toho budou těžit. Vzali nějaké Švédy, tak uvidíme. Ale do extraligy už nechodí z ciziny vesměs žádní špatní hráči.“
Filip Ardon (Sport): „Týmu vyšla příprava výborně. Bruslaři sbírali výhry, navíc byli produktivní a odchody dobře zalepili. Body Julia Junttily může nahradit Dávid Gríger a prostor, který dostával Petr Čajka, připadne Carlu Berglundovi. Důraz dodá namísto Jana Stránského dravý Jakub Lichtag. Jackpotem může být zisk talentovaného gólmana Vojtěcha Mokryho z Přerova. Vše nasvědčuje tomu, že Boleslav vyřešila všechny vyvstalé problémy.“
Bude kabina po konci kapitána Gulaše postrádat lídra?
Jaroslav Bednář: „Je to restart. Stejně jako Třinec už museli omladit. Nemají Guliho (Gulaše), odešel i Pecháček (Pech) během roku. Výkonnost musejí rozdělit mezi čtyři lajny. Budou to hrát na víc kluků, což může být naopak pro ně lepší. Přivedli dva výborné hráče z Liberce – Bulíř a Lantoši. Prvně jmenovaný super hokejista i charakter, nedivím se, že mu dají céčko. A Lantoši? Z mého pohledu adekvátní náhrada za Guliho. Za mě skvělý podpis.“
Miroslav Horák (Sport): „Určitě ano. Mít na ledě či v kabině takového plejera, anebo nemít, je obrovský rozdíl. Motor na odchod vůdce zareagoval dvojicí Lantoši-Bulíř, což přinese solidní řádku bodů v základní části, je však otázkou účinek v play off. Pokud chtěl Motor v přípravě schovat před soupeři všechny hlavní i záložní zbraně, povedlo se mu to beze zbytku. Na jihu jsou pod tlakem od půlky srpna, trenéři Čihák s Hanzlíkem mají těžkou pozici, a to se ještě nezačalo.“
Může tým po pátém místě pomýšlet ještě výš?
Jaroslav Bednář: „Já si myslím, že ne. Přiznám se, že jsem ještě naživo neviděl všechny jejich zahraničí posily, kterých je dost. Ale pocitově nebudou mít tak dobrou sezonu, protože páté místo je na ně velké sousto. Klub se stabilizoval, ale stejně se všechno odvíjí od toho, jestli se vedení trefilo do nákupů. Pochopitelně mají skvělého brankáře a Ondru Beránka, který se prosadil i v nároďáku. Takže se třeba pletu. Každopádně se na ně těším.“
Filip Ardon (Sport): „Jádro týmu vedení udrželo, přišli noví hráči do druhé lajny i do zadních řad. Fanoušci budou sledovat jiné Vary než loni. Na západě Čech se zúžilo hřiště, přibyly hráči, kteří budou umět přitvrdit. Na papíře sestava možná lehce oslabila, ale nepříjemným hokejem může dělat soupeřům problémy. Velkým plusem je setrvání talentovaného Vojtěcha Čihaře, Pavel Patera tým dobře připraví. Přesto by semifinále bylo spíš překvapením.“
Projeví se nevídaná marodka z léta i na nejbližších výkonech?
Jaroslav Bednář: „Na začátku se to projeví. Tomáš Martinec je opravdu výborný trenér, ale není čaroděj a než se jim kádr vrátí do ideální podoby, citelné výkyvy budou. A jak to bude dál? Budou hrát podobnou roli jako naposledy, i když spíš bych je viděl o kousek níž. Takže na semifinále to tentokrát úplně nevidím. Bylo by to pro mě obrovské překvapení. Ano, Martinec je fakt dobrý kouč, ale s týmem, co má, to by musel mít kouzelný prsten.“
Miroslav Horák (Sport): „Soustavně prospěšná a účinná práce kouče Tomáše Martince nedovolí poslat tým do spodních míst, ať se děje, co se děje. Tam, kde chybí lidé, funguje zažitý systém a dosazení náhradníci. Kalvárie defenzivních ztrát je nemilá, navíc nikdo neví, jak to bude s pokračováním kapitána Tomáše Pavelky, jenž se má z rodinných důvodů vrátit později, zároveň v minulé sezoně klesl v hierarchii hradecké sestavy. Znovu čekejte prostředek.“
Vydrží kouč Gross na střídačce do konce sezony?
Jaroslav Bednář: „Bude záležet, jak sezonu začnou. Jeho pozice už není podle mě tak pevná jako v předešlých dvou letech. Protože na titul se pořád čeká… Navíc jsem slyšel, že úplně nejsou propojeni hráči s trenéry, takže se může stát, že pokud se nebude dařit, kabina za koučem nepůjde. Platí zákon, že první jde trenér, a teprve až potom se sahá do kádru. Vždycky je lepší vyřadit jednoho, než celou lajnu. Sám jsem hodně zvědavý, jak to tam dopadne.“
Patrik Czepiec (Sport): „Ano. Pro jasnou odpověď však budou kritické předvánoční výsledky. Sparta po překotných změnách tuší, že nemusí v základní části dominovat tak jako v předchozí sezoně. Delší sada porážek by trpělivost ohledně současného trenérského štábu mohla nabourat. Kdo by Grosse mohl nahradit? Jako nejlepší varianta se aktuálně jeví povýšení trenéra farmy z Litoměřic Jaroslava Nedvěda. V Praze už dělal asistenta.“
Zlomí prokletí a po dvou prohrách ve finále dojdou na vrchol?
Jaroslav Bednář: „Jako nástrahu vidím přetlak mezi ofenzivními beky. Jsem zvědavý, jak si to trenéři srovnají a jak to nastaví. Protože z mého pohledu mají čtyři útočné obránce a nemyslím si, že na každého se v přesilovce dostane. Tohle bylo v minulé sezoně mezi útočníky, kdy byl Zohornič (Tomáš Zohorna) odejit. Radil byl v sezoně taky nespokojený. Nemají špatně poskládané mužstvo, ale už pro mě Pardubice nejsou takovým favoritem jako před rokem.“
Miroslav Horák (Sport): „V posledních dvou letech to dotáhly až do sedmého finálového rozsudku, čili nechybělo moc. Nyní je Dynamo ještě silnější, rozumněji seskupené, v českých poměrech unikátně. Půjde o to společně se sladit s pohledy trenérů na to, jakým stylem hrát a vytvořit v týmu potřebnou pracovní náladu, v níž se nenaštvou ti, co dostanou méně minut. Pardubice nemusí zářit každé kolo, zároveň však musí doručovat hru, která nepustí náročné fanoušky k brblání.“
Může obhájit titul? Má na to reálnou sílu?
Jaroslav Bednář: „Obhájit může, i když to bude mít těžší. Hodně posílil Třinec, takže bude mít o jednoho velkého rivala navíc. Odešel jim Mueller, což je bod na zápas. Každý je ale nahraditelný. Dostanou prostor mladí kluci, kteří už ukázali, že se mohou prosadit. Třeba Kosák (Kos) nebo Ekrt. Odešel i gólman Postava, ale zase přišel Stezka, takže si nemyslím, že by to pro Kometu mělo být nějaké oslabení. Kometa se dlouhodobě může na brankáře spolehnout.“
Michal Koštuřík (Sport): „Kádr zůstal až na pár změn pohromadě, což je plus. Nicméně odešli dva klíčoví borci – brankář Michal Postava a útočník Peter Mueller. Obhajoba bude přetěžká, hlavně vzhledem k hladové konkurenci. Pokorného soubor je tentokrát na první pohled silnější v obraně než v ofenzivě. V přesilovce hodně pomůže Filip Král. Semifinále by bylo úspěchem, zlato však visí příliš vysoko. O tom svědčí i tip Sport Magazínu.“