Dva měsíce v USA: 3 kufry, minus 4 kila. Vášeň pro Davis Cup zůstala, ujišťuje Lehečka
PŘÍMO Z DELRAY BEACH | Už skoro dva měsíce brázdí Severní Ameriku. Se třemi velkými kufry a lehčí o čtyři kila. Předlouhá šňůra na trase Washington, Toronto, Cincinnati, New York, Delray Beach ale vynesla čerstvého čtvrtfinalistu US Open Jiřího Lehečku na 16. příčku žebříčku ATP. Poprvé v kariéře rozrazil třiadvacetiletý ranař z Kněžmostu bránu do top 20 a o víkendu povede český tým do 2. kola Davis Cupu na Floridě proti domácím USA jako jednička. A přes tvrdý program ujišťuje. „Vášeň a nadšení pro zápasy v Davis Cupu mi zůstaly,“ pravil v exkluzivním rozhovoru pro Sport a iSport.cz.
V lobby hotelu na Druhé avenue ve vesničce u Atlantiku jménem Delray Beach si plácnul s dorazivším Jakubem Menšíkem. Právě jeho nechal v žebříčku za sebou o pouhopouhých 35 bodů. „Je to extrémně jedno. Jediný, komu to zamotá hlavu, je náš kapitán,“ poukázal se smíchem na zákonitosti nasazování daviscupových utkání.
Vypadáte dobře naložený. Cesta z New Yorku na Floridu byla veselá?
„Vlastně jo. Turnaj jsem si užil, odehrál jsem tam dobrý týden a půl. Bylo to zatím moje nejlepší tažení, co se mi v New Yorku povedlo. Ale jakmile jsem dohrál, musel jsem odtamtud už rychle vypadnout, protože už mě to město lehce sžíralo. I když má spoustu strašně krásných míst, lidí a hluku je tam prostě moc. Jeden turnaj do roka je maximum, co tam jsem schopný skousnout.“
Vysadil jste na pár dní?
„Jeli jsme s přítelkyní na Miami Beach, kde jsme si mohli na dva tři dny lehnout k bazénu a neřešit nic. Fakt jsem si potřeboval oddechnout. Konečně jsem se taky mohl najíst, protože jsem během americké šňůry zhubnul čtyři kila.“
Vážně?
„Když jdu v turnajích daleko, jsem pak úplně bez tuku. Takže jsem si konečně mohl dát kolu a dopřál jsem si i slaninu.“
Takový váhový úbytek je u vás běžný?
„To se mi děje vždycky. A vždycky si toho všimnu až po turnaji. Jím dostatečně, ale s tím, jak moc trénuju, do toho zápasový stres a utkání v ohromných vedrech a vlhkosti, nejsem schopný doplnit to, co ze sebe vydám.“
Čím déle cestuji, tím méně věcí mám
Jak na vás působí ve srovnání s hektickým New Yorkem vesnická atmosféra v Delray Beach?
„Jako balzám, strašná pohodička. Na tenis to máme osm minut pěšky nebo tři minuty autem. Nikdy jsem zdejší turnaj nehrál, jsem tu úplně poprvé. Ale stadion vypadá hezky, je to takový klasický americký klub u moře, kam si chodí lidi, co tu mají letní sídla, zahrát tenis. Údajně na víkend otevřeli jen spodní patro tribun, což pořád budou čtyři tisíce lidí a je prý vyprodáno. Atmosféra bude určitě fajnová.“
Ale předpověď počasí je hrozivá. Co říkáte nápadu pořádat v září na Floridě Davis Cup pod otevřeným nebem, když tu zrovna vrcholí hurikánová sezona?