Pardubice v další bitvě o titul: nabraly chybějící karty. Proč má Pešán dobrou pozici?
Každý rok vás ta otázka napadne: Kdy jindy, když ne teď? Říkají si ji na Spartě, zaslechnete ji v Pardubicích a okolí. Zkrátka tam, kde dělají možné i nemožné, aby na konci sezony zvedali nad hlavu Masarykův pohár. Trofej, která má těžkou váhu a pro kterou musíte opravdu hodně věcí udělat, abyste ji urvali pro sebe a nedívali se na ni z protivné blízkosti. V organizaci Dynama na zlatou odměnu čekají čtrnáctý rok. Utěšování, že její největší sok naposledy slavil před osmnácti roky? S tím nepochodíte. Co všechno dělají na východě Čech pro to, aby příští rok v dubnu bouchalo v kabině šampaňské?
S kdysi čtvrtmiliardovým ročním rozpočtem by nyní na vrcholu investované pyramidy nestáli, náklady na klubové hospodařené vylétly k sumě 400 milionů. V odvětví, kdy nemáte šanci zajímavě vydělat na transferové politice, jde o obrovský objem. Věčně jen sypete peníze a doufáte, že „letos“ už to konečně klapne. Většinový majitel Petr Dědek do toho znovu šlápl, nakupoval velké ryby, a aniž by vykřikoval do světa důvody transakcí, všichni vědí, o co mu jde.
V hokejovém prostředí se řada expertů shoduje na tom, že Dynamo to v nadcházející sezoně zvládne. Cítíte, že se naučila nakupovat. Už nehází do vozíku z regálu, co kde vidí a je k mání. S tím, že na měsíční mzdě přihodí hráči statisíce, jen aby odrovnala konkurenci. Podniká promyšlenější obchody, nekrmí jeden post směsí hráčů, aby na neméně důležité pozice neměla koho dávat. Ve smyslu, že palebná síla přebije nutnost vyztužené ofenzivní složky.
„Začínám se trochu stávat fanouškem Dynama, protože tam mám víc a víc kamarádů a hráčů, kterým fandím,“ usměje se nejprve expert Zimáku Radek Duda, aby ihned zvážněl a pravil: „Líbí se mi, že začínají podepisovat charakterově dobré kluky. Jsou perfektně vychovaní, umí ctít pravidla týmu, postavit se za tým, jsou to dobří lidé.“
V minulé sezoně v podcastu z dílny iSportu proslul hláškou, že když si hráči Dynama nesáhnou na titul, budou za žaludy. Korunovací senzačně prošla brněnská Kometa. Fanouškovský národ, vyjma pardubického, se potutelně usmíval a jak už to u nás bývá, opět se poraženému finalistovi vysmíval.