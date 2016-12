I po výhře zůstává dvojkou za Bartošákem. Nepříjemné, přiznal Dolejš

Jaký to byl pro vás zápas?

„Nepříjemný. Kluci hráli výborně, takže ve druhé třetině jsem si na puk mockrát nesáhnul a čekal jsem na každý zákrok. Z tohoto pohledu to bylo nepříjemné, ale dobře to dopadlo.“

Jak gólman udržuje koncentraci po celý zápas, když nemá moc práce?

„Snažil jsem se při přerušení bruslit, ale je to těžší, než když na vás míří každou minutu střela. Ale i tohle se musí zvládnout.“

Na konci jste čelil několika šancím. Která byla nejnebezpečnější?

„To nedovedu vybrat. Z každé střely může padnout gól. Kluci byli obětaví a hlavně díky nim jsem dostal jen jeden gól.“

Díky výhře jste prodloužili sérii zápasů, ve kterých jste bodovali, na devět. Těší to?

„V Litvínově se nám v poslední době moc nedařilo, takže jsme rádi, že na vlně pokračujeme. Každý bod je dobrý, ale tabulku nesleduju. Teď bodujeme, tak jdeme nahoru, pak ale stačí dvě prohry a všechno je jinak. Chceme pokorně každý bodík.“

V Litvínově jste zachytal skvěle, v celé sezoně máte výborné statistiky, ale stále jste dvojkou za Patrikem Bartošákem. Jaké to je?

„Nepříjemné, Patrik chytá skvěle, takže je těžké se před něj dostat. Musím ale zůstat trpělivý.“