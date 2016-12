Střelec Vojtěch Němec o Pardubicích: Byly trochu jak uspávači hadů

Pardubice na vás v první třetině dvakrát zapomněly, Kometa dala dva snadné góly, školili jste si je. Nečekali jste větší pohodu?

„Možná, že tohle nás právě trochu ukolébalo. Oni to trochu hráli jak uspávači hadů a málem se jim povedlo nás uspat. (usměje se) Dělali jsme si na začátku, co chtěli, kombinovali, bylo tam spousta šancí, před gólmanem jsme tam byli sami, ale nedali. A málem na to doplatili.“

Co se s vámi od konce druhé třetiny stalo?

„Trochu jsme polevili v koncentraci a pouštěli Pardubice do brejků a přečíslení. Tam nám výborně zachytal gólman Pavel Jekel, tímhle bych mu chtěl poděkovat. Byl to od něj zase výborný zápas. Když jsme přišli po druhé třetině do kabiny, zvýšili jsme tam na sebe hlas, že takhle to dál nepůjde.“

Na to, že Jekel chytal teprve druhý extraligový zápas od začátku, působí hodně jistě. Máte podobný dojem?

„Jo, jasně. Zaplaťpánbůh, že tady máme dalšího takového gólmana, který může chytat. Karel Vejmelka i Mára Čiliak podávali nějaké výkony, Pavel se jim přiblížil, možná je i předčil... Ale nejsem trenér gólmanů, dál bych se do toho nepouštěl. Výsledky každopádně má, doufám, že bude pokračovat v nastoleném trendu. On je hrozně hodný kluk, pracovitý, takže věřím, že na vavřínech neusne a ještě nám ukáže, co v něm je.“

Po minulém zápase přitom říkal, jak byl nervózní. Bylo znát, že z něj tyhle pocity už spadly?

„Už je prostě náš. (usměje se) Začátečnickou nervozitou si prošel doma, a teď v Pardubicích byla atmosféra podobná, zase plný barák, hodně lidí přijelo i od nás. Předvedl, že gólman to je, nevypadávaly z něj puky. Velkou měrou se podílel na naší výhře.“

Vy dvěma góly taky. Měl jste šanci se vůbec kochat náramnou přihrávku Marka Kvapila před gólem na 3:1?

„Byla to nádherná nahrávka. Celkově to bylo dobře sehrané. Marcel Haščák nepřestal bruslit, strhnul dva beky, já mu to chtěl dávat ještě do prázdné. Ale všiml jsem si, že brankář Martin Růžička udělal pohyb trochu na něj, asi to čekal, měl díru nad lapačkou, já vystřelil a spadlo to tam.“

Jsou tyhle vydřenější výhry ty, které Kometu posílí postupně pro play off a udělají ji odolnější?

„Jo, každý řekne, že taková výhra je cennější než někoho zničit 8:2. Je to pravda. Ale nás teď nakopne každá výhra, my jich moc venku neměli, doufejme, že to teď začne chodit.“

