PASTAshow ve Washingtonu. Kouč začal výhrou, Čecha chválil i za práci na lavičce
V minulé sezoně bodoval v závěrečných deseti zápasech, jak skončil, tak vstoupil David Pastrňák do nového ročníku. Na ledě Washingtonu se bodem podílel na všech třech gólech Bostonu a podceňovaným Bruins pomohl vkročit do sezony cennou výhrou 3:1. „Skvělý týmový výkon. Víme, že máme na víc, ale je to první zápas a teprve se dáváme dohromady,“ hodnotila po utkání česká hvězda. Od kouče se dočkala i pochvaly za lídrovství na střídačce.
Je zpátky tak, jak ho všichni znají. David Pastrňák se v úvodu přípravy potýkal se zánětem šlachy, do sezony ovšem vstoupil znovu dominantně. „Takový je, že? Přesně takhle si vydělává velké peníze. Někdy si myslíte, že zpomalí, ale zničehonic je zase nebezpečný. Byl výtečný i na lavičce. Hodně pozitivní, staral se, aby kluci dál šlapali,“ chválil hvězdu po tříbodovém vystoupení trenér Marco Sturm.
Boston vedl poprvé jako hlavní kouč v utkání NHL, rovnou si z kabiny odnesl památeční puk za první vítězství. „Je to skvělý pocit. Ale jsem unavený,“ smál se nový šéf střídačky. Bruins se mohli opřít o kvalitně ubráněná oslabení, brankáře i o skvělou formu první lajny v čele s Pastrňákem.
Čech na sebe poprvé upozornil po polovině zápasu, kdy jeho rána od modré čáry skončila v síti. Počtvrté v řadě se stalo, že Pastrňák slavil vstřelenou branku už v úvodním zápase sezony. Tentokrát využil skvělé clony Eliase Lindholma. „Upřímně jsem střílel na jeho hokejku, aby to tam mohl tečovat. Skončilo to v bráně. Největší kredit si zaslouží on za to, že tam byl a udělal clonu,“ říkal skromně kanonýr.
Capitals ve třetí části smazali ztrátu, hosté ale ještě v téže minutě znovu odskočili. Pastrňák předvedl genialitu v přesilové hře, když na levé straně naznačil střelu a parádně přihrál mezi kruhy zakončujícímu Lindholmovi. Výborný výkon korunoval nahrávkou na gól do prázdné v podání Morgana Geekieho. „Byly tam chyby, ale ty budou vždycky. Skvělé vítězství proti skvělému týmu, a navíc venku,“ notoval si po utkání.
Pro proměněný Boston jde v úvodu sezony o vítanou vzpruhu. Bruins rozprodali kádr už v průběhu nevydařeného minulého ročníku, do další sezony jsou s novým trenérem i s novými jmény v sestavě. Přestože celek z Massachusetts považují mnozí za jednoho z největších outsiderů, v prvním utkání ukázali Pastrňák a spol., že potrápit můžou i nejsilnější soupeře, a rovnou si vzali skalp nejlepšího týmu Východní konference v minulé základní části.
Capitals soupeře přestříleli 36:21, ale nevyužili jedinou z pěti přesilových her. Boston si naopak ze dvou možností jednou pomohl proti oslabenému soupeři. „Speciální týmy vždycky přijdou na řadu. Právě v nich musíme zazářit a získat zpátky momentum,“ uvědomoval si Sturm.
„Měli jsme dvě přesilovky, zatímco soupeř jich měl pět, a vytěžili jsme z nich maximum. Bereme to. Skvělý první krok,“ dodal k jeho slovům Pastrňák.
Pro něj i pro zbytek týmu bude v sezoně důležité, jak si povede gólmanská jednička Jeremy Swayman. Loni dlouho vyjednával o novém kontraktu a přišel o přípravný kemp. V sezoně se pak propadl na úspěšnost zákroků pouhých 89,2 %. Proti Capitals ale americký gólman ukázal, jakou oporou může pro Bruins být. Zlikvidoval 97,2 % střel a neutralizoval i přesilovku s vyhlášeným střelcem Alexandrem Ovečkinem na kruhu.
„Na tom musíme začít stavět. Kluci skvěle četli přihrávky a blokovali střely, když to bylo nutné. To chceme takhle zkraje sezony vidět,“ komentoval hru v oslabení Swayman.
Washington si na první body do tabulky bude muset počkat. „Hráli jsme solidně. Měli jsme hodně šancí a neproměnili jsme příležitosti v přesilovkách. I tak jsme měli na konci možnost srovnat,“ ohlížel se za zápasem Ovečkin.