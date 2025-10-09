Hráči ze zámoří, které může zajímat extraliga: produktivní bek, bojovník či Češi
Poslední opravdu zajímavá možnost, jak na soupisku pro letošní sezonu napumpovat kvalitu. Po tréninkových kempech NHL zůstala kromě splněných snů také řada zklamání a nových motivací. Lovci v zámoří odmítnutých či upozaděných borců by měli být v těchto dnech na špičkách. A ani extraliga není výjimkou. Deník Sport a web iSport vybraly sedm hráčů, jejichž představa o nejlepší lize světa se zadrhla a mohli by uvažovat nad Českem. Kdo může zdejší kluby zajímat?
Jiří Patera
brankář
26 let
Vancouver
Přivádět do týmu gólmana během rozběhnutého ročníku je pokaždé složitá věc. Patera nicméně v zámoří neprožívá nejpozitivnější období. Po minulé sezoně s pouhými sedmi starty na farmě by se mu těžko mohl někdo divit, kdyby sháněl únik do Evropy. Nabízí se paralela na příběh Lukáše Paříka, který se do nejvyšší české soutěže předloni propracoval nejprve přes první ligu v Litoměřicích. Aktuálně však znovu chytá Maxa ligu za Porubu.
Patera je po přesunu z Vegas k Vancouveru na slepé koleji, dobíhá mu navíc dvouletá smlouva. Pakliže se v konkurenci čtyř mladších farmářů neprosadí, může vyhlížet změnu kurzu. Kladno pořízením brankáře Oscara Danska naznačilo, že možnost pro změnu existuje. Jenže kde shánět volno mezi tyčemi? V Olomouci leží téměř všechna práce na Matěji Machovském, zatím ji ovšem zvládá. Patera by coby někdejší hráč Motoru mohl směřovat na jih Čech, tam teď ovšem vyhrávají.
5
Tolik brankářů má aktuálně na soupisce Paterův Abbotsford, záložní klub Vancouveru. A to ještě odešla jeho dosavadní jednička Arturs Šilovs.
Kevin Connauton
obránce
35 let
Utah
Má za sebou 360 zápasů v NHL, v posledních třech sezonách ovšem nedostal Kevin Connauton jedinou šanci mezi elitou. V 35 letech držel na farmách Philadelphie, Los Angeles i Utahu průměr okolo 17 bodů za sezonu a v posledních ročnících předával zkušenosti mladším jako zástupce kapitána. Z aktuálního kontraktu zbývá zadákovi taženému v roce 2009 ve třetím kole draftu poslední sezona, na sklonku kariéry by si mohl chtít vyzkoušet hokej v Evropě. Týmům by mohl dodat jistotu směrem vzad a případně scházející tvrdost. Za 15 ročníků v elitních zámořských soutěžích nasbíral i s přípravou 33 bitek. Zejména pro vyřazovací boje může být podobný tvrďák vítanou výztuhou týmu. „Je solidní záložní obránce pro NHL a top obránce pro AHL,“ psali o zkušeném bekovi v létě na webu The Hockey Writers.
439
Tolik zápasů v základní části AHL odehrál Kevin Connauton. Navrch přidal 360 zápasů v NHL. Zkušeností má na rozdávání.
Derrick Pouliot
obránce
31 let
NY Rangers
Mezi lety 2017 a 2019 hrál pravidelně za Vancouver. Po dvou kompletních ročnících mezi nejlepšími však šla role Derricka Pouliota dolů. Dnes jednatřicetiletý zadák strávil celý poslední ročník na farmě Tampy, ke startu v NHL mu nepomohlo ani fantastických 53 bodů (7+46) v základní části. Druhý nejproduktivnější obránce AHL se následně domluvil s Rangers, jenže ani u nich nedostal prostor v hlavním týmu. Sezonu začne znovu na farmě a pro evropské výběry by mohl být lákavým zbožím. Na starém kontinentu by dostal dobré podmínky a výraznou roli, za ni by se mohl odvděčit výrazným bodovým příspěvkem. Minimálně zkusí ještě teď zabojovat o NHL, kontrakt podepsal na dva roky. V přípravě ale dostal pouze dvě příležitosti, počítá se s ním hlavně na farmu do Hartfordu.
2
Derrick Pouliot skončil v poslední sezoně druhý v bodování obránců AHL. V základní části posbíral 53 bodů (7+46), lepší byl už jen Jacob MacDonald z Colorada.
Andrej Šustr
obránce
34 let
NY Rangers
Byl to v pokročilém hokejovém věku odvážný pokus, ovšem nevyšel. Bek Andrej Šustr v létě dřel mezi českými zástupci z NHL v Říčanech a chtěl se k nim přidat i oficiálně, když se vydal do New Yorku bojovat o kontrakt na zkušební zkoušce u Rangers. Slavný klub nicméně služby majitele 362 startů z elitní soutěže neupotřebil a na smlouvě se s ním nedohodl. Naposledy zadák finského klubu Tappara Tampere se tak přidal ještě k záloze NY Islanders, ovšem jeho šance jsou nejisté.
Jediná extraligová štace v pardubickém Dynamu Šustrovi nedopadla, s Pardubicemi se v minulém ročníku coby „kluk z plakátu“ loučil už po 16 zápasech. „Nabídky jsem měl, ale nikam nespěchám. Musím počkat, jak se to vyvrbí. Jsem otevřený tak nějak všemu,“ popisoval v létě deníku Sport, než se uskutečnil jeho experiment u Rangers. Některé dveře se mezitím mohly zabouchnout, pro řadu mužstev v Česku by však protřelý dlouhán představoval lukrativní zboží.
4
Taková je bodová sbírka Andreje Šustra v české extralize, za 16 zápasů v Pardubicích stihl gól a tři nahrávky.
Zack MacEwen
útočník
29 let
New Jersey
Hora svalů i centimetrů, ligové minimum na výplatní pásce, dobíhající tříletý kontrakt a zklamání v hlavním kempu po přestupu k New Jersey. To je hutný koktejl předpokladů, který by mohl Zacka MacEwena přivést poprvé v kariéře do Evropy. Starty v NHL mu každoročně ubývají, naposledy jich bylo jednadvacet v Ottawě. Za svůj tým se uměl urostlý Kanaďan vždy postavit a prát, bojovníka ukazoval bez ohledu, jaký dres měl zrovna na sobě. Ani ne roční zkouška s případným prodloužením spolupráce by se tak některým extraligovým týmům mohla zamlouvat.
Co hovoří proti? Kolísavé zkušenosti se zámořskými hráči i menší repertoár těch, co by si mohli dovolit MacEwenovi nadhodit laso. Třeba Sparta bojovníky a urostlé borce potřebuje, jenže už teď má mezinárodní plejádu bohatou. Zvládli by fanoušci další „nesparťanské“ jméno? Cizinci dokážou pomoci jako klíčová ingredience, ale stavět legii bývá ošemetné.
237
Tolik zápasů v základní části NHL stihl zatím odehrát Zack MacEwen, dalších sedm přidal v play off.
Jan Myšák
útočník
23 let
Anaheim
Spíš výhledová posila. Když se litvínovský rodák a odchovanec v půlce července znovu upsal Ducks, jistě pracoval s vizí, že o šanci mezi nejlepšími zabojuje. Zatím mu ji Anaheim ani předtím Montreal neposkytli. V předchozím ročníku měl šikovný štírek v AHL za 68 zápasů 42 bodů (18+24), v tomto směru poprvé výrazněji prorazil. V hlavním kempu si vstupenku do kabiny Ducks nevybojoval, což se ovšem očekávalo. Více odhalí až následující týdny a měsíce.
V případě scénáře, že by Myšák v nižší zámořské soutěži nedostával dostatek prostoru a produktivně stagnoval, může ve 23 letech vypočítávat varianty. Pochopitelně je pořád mladý, AHL mu v hokejovém progresu dokáže nabídnout dost, ani finanční podmínky nejsou zanedbatelné. Ale žádná trpělivost není věčná. V současné situaci by se Vervě podobně schopný forvard náramně hodil, s týmem Myšák v létě trénoval. Jenže ekonomické možnosti Litvínova? Těžce omezené.
2020
Rok, ve kterém byl Jan Myšák tažen na draftu do NHL jako 48. v pořadí. Montreal ani Anaheim ho zatím mezi smetánku nepustili.
Eduards Tralmaks
útočník
28 let
Detroit
V Kladně se zabydlel, ve druhém extraligovém ročníku vyhrál bodování celé soutěže. Eduards Tralmaks si tím rázně řekl o pravděpodobně poslední šanci za oceánem. S Detroitem podepsal dvoucestnou smlouvu na rok, začátek mise u Red Wings ale nevyšel podle předpokladů. Lotyš dostal v přípravě jedinou příležitost, proti Buffalu nastupoval s Čechem Ondřejem Becherem až ve čtvrté lajně. Škrtem na soupisce hlavního týmu vzápětí prošel už při řezu na 40 hráčů.
O vysněnou šanci v NHL se Tralmaks bude muset poprat na farmě. Jeho počínání budou bedlivě sledovat hlavně v Karlových Varech, právě s nimi si původně kanonýr plácl. „Jsme domluvení s Eddiem, že pokud se neprosadí do A-týmu, vrátí se k nám. Myslím, že nemá ambice potácet se na farmě,“ prohlašoval jednatel Energie Daniel Tobolka na jaře. Ve skulinku ve smlouvě doufají i fanoušci Kladna, kteří by oblíbence rádi viděli znovu v modrobílém dresu.
51
Eduards Tralmaks ovládl bodování minulého ročníku extraligy. V posledním kole bodoval pětkrát a zastavil se na metě 51 (23+28) zápisů do statistik.