Majitelka Dynama: Do tří let chci do ligy. Jednání s městem? Byla jsem v šoku
V létě se stala majitelkou Dynama České Budějovice, převzala klub po sestupu do druhé ligy od Vladimíra Koubka. Nneka Ede (43) v rozhovoru pro Sport poprvé veřejně promluvila o svých plánech s tradiční značkou, jak chce klub rozvíjet a uchopit v dalším období. Vyjádřila se i ke spolupráci s městem a fungováním na tréninkovém centru Složiště, které od začátku roku vlastní Jihočeský kraj. „Postupně se zvedáme,“ říká anglická podnikatelka s nigerijskými kořeny, která se za pochodu seznamuje s fungováním v českém fotbalovém prostředí.
Na prohlášení směrem k veřejnosti je velmi opatrná, dává si pozor, co po nástupu do budějovického Dynama říká. Nneka Ede se do klubu rozhodla vstoupit v létě, zjišťuje, jak řídit tradiční fotbalovou značku v Česku. Logicky naráží na překážky, třeba popisuje rozpaky při prvním jednání s představiteli města a kraje (Sport přináší i reakci náměstka budějovické primátorky Petra Maroše).
Pokud jde o hráče a výsledky, získává rychle přehled. Třeba za poslední výhru v Příbrami (2:0) vyzdvihuje první gól osmnáctiletého Jáchyma Štindla, mladou naději z jihočeské akademie. „Díky takovým hráčům je budoucnost klubu mnohem lepší,“ zdůrazňuje v exkluzivním obsáhlém povídání pro Sport. Vůbec prvním, které po letním nákupu Dynama poskytla českým médiím.
Začněme úplně od začátku. Co vás v létě přivedlo do Českých Budějovic?
„České Budějovice jsou krásné město s bohatou fotbalovou historií a akademií s obrovským potenciálem. Klub si zaslouží být v první lize. To je důvod, proč jsem teď tady.“
Znala jste český fotbal, než jste vstoupila do klubu?
„Obecně se ráda dívám na fotbal, sleduji ho pravidelně. Reprezentace na velkých turnajích, koukám na Ligu mistrů. Myslím, že mám docela přehled. Přímo v Česku jsem zhruba před dvěma lety pomáhala hráčům (Solomon Osaghae, Simon Omon) ve Varnsdorfu, když sem přicházeli hrát druhou ligu.“
Chodila jste ve Varnsdorfu pravidelně na fotbal?
„To ne.“
Cíl: návrat do ligy
Jaké jsou vaše plány s Dynamem?
„Dlouhodobě bych klub ráda vrátila do první ligy, kam bezesporu patří. České Budějovice jsou velká organizace s dlouhou historií, zaslouží si hrát nejvyšší soutěž. Tenhle cíl je jednoznačný.“
V jakém časovém horizontu se o návrat do ligy chcete pokusit?
„Vstoupila jsem do klubu krátce poté, co se sestoupilo. Na nějaké větší změny bohužel nebyl vůbec čas, přišli jsme týden před startem sezony. Nebyl prostor hned sahat do kádru a hlavně adekvátně připravit mužstvo. Nestihli jsme udělat pořádnou přípravu a poskládat tým tak, abychom byli schopni se hned prát o postup. Přiznávám, že to byl velmi složitý start. Ale teď, po více jak dvou měsících v klubu, řeknu, že v příštích dvou, maximálně třech letech budeme jako klub připravení se do ligy vrátit.“
Líbí se vám dosavadní výsledky? Dynamo je v tabulce po dvanácti kolech na 13. místě.
„Určitě nemůžu říct, že jsem spokojená. Ale řeknu, že už na tom nejsme špatně tak, jako v tom předcházejícím období. Postupně se zvedáme. V minulé sezoně jsme uhráli v první lize za celou sezonu jenom pět bodů, teď vidím značné zlepšení. Obecně kolem vedení klubu i co se týká výkonů hráčů. Většina z těch, co teď nastupují, byla součástí týmu i v minulé sezoně. Teď hrají o poznání lépe. Vidím, že se zlepšují. Nezačali jsme úplně dobře, ale je znatelný postupný progres. Určitě to zabere víc času, ale zvládneme to a začneme víc bodovat.“
Jste spokojená s prací portugalských trenérů?