Pastrňák začal sezonu třemi body! Tomášek nahrával při premiéře, Oilers ale prohráli

Hokejisté Bostonu vyhráli v úvodním zápase nové sezony NHL 3:1 ve Washingtonu. Velký podíl na výhře Bruins měl tříbodový David Pastrňák (1+2), asistenci si připsal i krajan Pavel Zacha. David Tomášek zapsal nahrávku při svém premiéře v nejlepší hokejové soutěži světa, s Edmontonem ale okusil porážku 3:4 po nájezdech od Calgary. Las Vegas prohrálo úvodní duel 5:6 po nájezdech s Los Angeles, přitom vedlo 5:3. Tomáš Hertl nebodoval.

Pastrňák otevřel skóre ve 33. minutě. Český útočník nahodil puk od modré čáry na branku a kotouč prošel přes clonící hráče až do sítě. Ve 48. minutě vyrovnal Tom Wilson, ale Boston kontroval už za 38 sekund v přesilové hře. Po přihrávkách Zachy a Pastrňáka se dostal Elias Lindholm před brankáře Logana Thompsona, kterého překonal bekhendovou kličkou. Výhru pojistil při hře domácích bez gólmana Morgan Geekie, jemuž přihrál Pastrňák.

