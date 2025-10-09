Tomášek debutoval v NHL! První přesilovka, bod i strkanice. Expert: Děláte si srandu?
V 29 letech si odškrtl životní sen. Právě sem v uplynulých sezonách usilovně směřoval. Do NHL! Útočník David Tomášek naskočil v noci na čtvrtek do bitvy o Albertu mezi jeho Edmontonem a Calgary. Odbyl si tak debut, který navíc okořenil úchvatnou asistencí v přesilové hře. Oilers s přispěním loňského světového šampiona vedli 3:0, ale tahanici s rivalem ztratili 3:4 v nájezdech. „Jsem si jistý, že si svůj bod zapamatuje,“ řekl o Čechovi televizní expert Colby Armstrong.
Byla to povedená akce se vším všudy. David Tomášek dostal od samého startu ročníku důvěru na první přesilovce vedle es Connora McDavida a Leona Draisaitla. V 29. minutě duelu dvou kanadských klubů přihrál druhému z velikánů na 400. kariérní gól, když zadovkou naslepo našel přesně hlaveň německého tanku.
„Co říkáte na Tomáška? Hraje první přesilovky v NHL, a on udělá takhle drzý manévr. Bylo to vážně cool. Draisaitl si hned sebral puk na střídačku, ale myslím, že sám ví, že ho ještě nějaké milníky čekají,“ nadhodil bývalý hráč Luke Gazdic ve studiu stanice Sportsnet, že by speciální kotouč měl patřit spíše českému debutantovi.
Na bývalém sparťanovi, který se v Edmontonu přesunul ze středu útoku na křídlo třetí formace, bylo znát, že zvykání si na užší rozměr kluziště a vůbec tempo elitní soutěže u něj stále probíhá. Nevyhnul se dvěma zbytečným prohřeškům proti pravidlům, při hře pět na pět nebyl až do třetí části zas tolik vidět.
Přesto se ukázal, když v početních převahách odvedl spoustu černé práce před gólmanem Dustinem Wolfem. Taky proto Oilers z výhody hned dvakrát udeřili. Tomášek dostal dokonce prostor při poměru čtyři na tři v prodloužení, jel také nájezd. Jeho střela ovšem neprošla.
Vrcholem úvodního Čechova vystoupení byla každopádně nezištná nabídka před jubilejním Draisaitlovým zásahem. „Hrajete první zápas v lize a hned přihrajete na 400. gól Draisaitlovi. To si snad ze mě děláte legraci! Jsem si jistý, že si ten bod bude pamatovat,“ měl jasno bývalý útočník a nyní hokejový komentátor Colby Armstrong.
Tomášek se nebál ani vyostřených momentů, hned v první třetině se zapojil do hromadné strkanice, při níž se zastával mladšího kolegy Isaaca Howarda. Posléze Čecha odtáhl útočník Flames Ryan Lomberg. K ohrožení branky se reprezentant dostal těsně před svou asistencí, když ho k teči vybídl střílenou přihrávkou McDavid. Na konci prodloužení měl zase pražský rodák k dispozici nadějný bekhendový pokus.
Edmonton držel vývoj utkání dlouho pod kontrolou, při sezonní premiéře si vypracoval náskok 3:0. Jenže zprvu bezzubé Calgary zachytilo naději po šťastné trefě jiného debutanta Matveje Gridina, svého času nejlepšího nováčka prestižní juniorské soutěže QMJHL. Sražená přihrávka zaplula přesně mezi betony gólmana Stuarta Skinnera.
U druhého zásahu Flames byl jiný krajan Adam Klapka, jehož neúprosný boj před brankovištěm způsobil zmatek. Puk ze vzduchu na hranici hry vysokou holí zasáhl Connor Zary, sudí však jeho snahu i po konzultaci u videa shledali jako regulérní. Po žalostné komunikaci mezi Skinnerem a zadákem Evanem Bouchardem později ve třetí části srovnal na 3:3 Blake Coleman.
Navzdory obratu hostů však Tomášek naznačil, že by s nejzvučnějšími jmény hokejového světa mohl slušně kooperovat. „Ze začátku budu mít nějaký respekt. Bude to o tom ho setřást, snažit se hrát jako v Evropě. To bude výzva – zkusit nevnímat, s kým člověk na ledě je. Chce to zůstat sám sebou a hrát svoji hru podle určené role,“ předsevzal si devětadvacetiletý pracant už v letním rozhovoru pro iSport.