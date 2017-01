Hokejová liga začala před 80 lety. LTC byl král, umělý led luxus

LTC Praha Šestinásobný mistr, klub špičkové evropské úrovně, jehož hráči tvořili základ reprezentace, byl po převratu v roce 1948 postupně zlikvidován. Přešel do Tatry Smíchov, ta pak splynula se Slavií (Dynamem). Troppauer EV Klub opavských Němců, z nějž vyšli reprezentanti jako Dorasil nebo Lichnowski, byl v době založení ligy za zenitem. V roce 1945 ho na základě Benešových dekretů rozpustili. Sparta Praha Kromě sezony 1950/51 patří k nejvytrvalejším účastníkům nejvyšší soutěže. Zdobí ji osm titulů. Slavia Praha Před založením ligy jeden z nejlepších týmů, po prohře v baráži s Boleslaví po prvním ročníku sestoupila. Mezi elitu se vrátila v roce 1994, dvakrát získala titul, předloni spadla. Stadion České Budějovice Tradiční ligový klub prožil po titulu v roce 1951 léta vzestupů a pádů. Po odchodu Mountfieldu do Hradce Králové před třemi lety se snaží o návrat mezi elitu. ČSK Vítkovice Pokračovatelé klubu patří k domácí špičce, vrchol představují mistrovské tituly z let 1952 a 1981, celkem devětkrát skončily Vítkovice v nejvyšší soutěži na druhé příčce. BSK Mladá Boleslav V roce 1936 si v kvalifikaci vybojovaly postup Pardubice, ale místo přepustily Boleslavi. V roce 2008 se poprvé vrátila mezi elitu. HC Tatry Poprad se v lize mihnul ještě po válce, v letech 1991-93 působil v tehdejší federální soutěži. Nyní hraje slovenskou extraligu.