Siniakové unikl grandslamový titul číslo 12, ve finále čtyřhry na US Open prohrála dvakrát 4:6

Deblistky Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková
ČTK, iSport.cz
US Open
Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prohrály ve finále čtyřhry na US Open s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou a Novozélanďankou Erin Routliffeovou dvakrát 4:6. Po triumfech loni ve Wimbledonu a letos na Australian Open tak nejvýše nasazené hráčky třetí společný titul nezískaly. Siniaková usilovala o jedenáctou grandslamovou trofej v dámské čtyřhře, k tomu letos ve Wimbledonu ovládla mix. Ve Flushing Meadows zvítězila už před třemi lety po boku Barbory Krejčíkové.

Siniaková s Townsendovou stáhly v prvním setu manko z 2:5 na 4:5, pak ale Češka podruhé neudržela podání. Ve druhé sadě vedly Dabrowská s Routliffeovou 3:0. Soupeřky sice opět vyrovnaly, ale další brejk už přidat nedokázaly. V desátém gamu naopak zaváhala podruhé na servisu i kvůli dvěma dvojchybám Townsendová a Kanaďanka s Novozélanďankou po hodině a půl proměnily hned první mečbol.

Dabrowská s Routliffeovou oplatily Siniakové s Townsendovou loňskou finálovou porážku z Wimbledonu. Turnajové trojky navázaly na dosud jediný grandslamový titul, který vybojovaly předloni rovněž na US Open.

Devětadvacetiletá Siniaková usilovala o jedenáctou grandslamovou trofej v dámské čtyřhře, k tomu letos ve Wimbledonu ovládla mix. Ve Flushing Meadows zvítězila bývalá světová deblová jednička před třemi lety po boku Barbory Krejčíkové.

