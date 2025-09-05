Plzeň vyměnila kapitána a má rekordní rozpočet. Straka: Ambice máme kolem sedmého místa
Od konce dubna Plzeň přivítala v týmu rovných deset akvizic. Jedna zásadní změna však s pohyby v kádru vůbec nesouvisí. O kapitánské „C“ přišel před startem ročníku útočník Jakub Lev. Centr, který v minulosti pravidelně sázel kolem 15 branek za rok, se v předchozí sezoně gólově ani jednou neprosadil. „Jeho herní role bude jiná,“ přiznal trenér Škody Josef Jandač. Důležitou úlohu lídra svěřil z vlastní iniciativy nově příchozímu obránci Jakubu Jeřábkovi.
Čtyřiatřicetiletý Jakub Lev vstupuje do posledního roku pod současným kontraktem. S Plzní vyhrál před 12 lety pohár, zlaté časy ovšem odezněly. A nejen v případě bojovníka, jehož produkce ještě předloni v Hradci činila 39 zápisů. Naposledy byl na 11 bodech, respektive asistencích.
Taky proto už není kapitánem Škody. Kouč Jandač chce dát protřelému forvardovi šanci soustředit se sám na sebe. Stejně trenér smýšlel v případě Jana Schleisse, který respektované „céčko“ vlastnil v Plzni ještě vloni právě před Lvem.
„Klukům, kteří to břemeno nesli, se ulehčí. Kuba Lev se trápil střelecky, dostane úplně jinou roli, než v Plzni měl. Roky běží, nebudeme od něj čekat takovou produkci,“ vyjádřil se jasně Jandač. „Samozřejmě je to hráč, který si má dál co říct v kabině, na to nepotřebuje písmeno na dresu. Respekt má vybudovaný.“
Tým touží po stabilnějších výsledcích. Západočeši by byli rádi za pevné ustájení v polovině tabulky a postup do čtvrtfinále. Na ten se ve městě čeká od covidového roku 2020, kdy se vyřazovací fáze ke všemu ani neodehrála. Půst letos prodloužilo další vyřazení v předkole, tentokrát s Mladou Boleslaví 1:3 na zápasy.
„Ambice máme kolem sedmého nebo osmého místa,“ uvedl generální manažer Martin Straka. „Jde o to, abychom nebyli vzadu, vyhnuli se problémům a nemuseli být nervózní. Pravda leží na ledě, body se teprve začnou počítat.“
Ke zvučným posilám v Plzni přibyly i bonusové finanční prostředky, rozpočet je opět rekordní, třebaže přesnou částku ani její procentuální nárůst modrobílí nespecifikovali. Indiány každopádně trápí delší seznam zraněných. Přinejmenším dvojice útočníků Michal Teplý a Mikko Petman by začátek extraligy stihnout neměla.
Předpovědi lékařů v případě druhého jmenovaného původně hovořily až o půlroční pauze, ale léčba se vyvíjí mnohem rychleji, než se očekávalo. Nyní se odhad orientuje na konec září, Fin poctivě pracuje, aby byl na ledě co možná nejdříve. Z Třince příchozí Teplý by pak mohl být k dispozici v říjnu.
„Některé věci neovlivníme, a jestli nás ještě potká co v přípravě, postup do čtvrtfinále bude dílem vůle Boží,“ upozornil Jandač. „Tlak v Plzni ale necítím, jedině ten, který si vytvářím sám na sebe. Prohrávat nechci, neumím a je potřeba, aby tu vlastnost měli všichni. Budeme patřičně hladoví, abychom čekání prolomili.“
Indiáni do soutěže vstoupí s kapitánem Jeřábkem, který se naopak z táhlých potíží s nohou zdárně vykurýroval. „Cítím se fajn, musím říct, že i při zápasech líp a líp, což je nejdůležitější. Kluci mi pomáhají, v šatně je nás víc, kteří si mohou vzít slovo. S mluvením jsem nikdy problém neměl. Céčko jsem v Plzni chvíli nosil i vedle velkých hráčů Ondry Kratěny s Petrem Kadlecem,“ řekl někdejší reprezentant.
Z přípravy si Západočeši vyjma početních ztrát odnesli lehce pozitivní bilanci vítězství a porážek 4:3. Domácí soutěž odšpuntují ve středu na libereckém ledě.
Jakub Lev po návratu do Plzně
2023/24
Sezona
2024/25
14
góly
0
15
asistence
11
2
body
11
40
trestné minuty
31
-8
plus/minus
-8