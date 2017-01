Mladíci dostávají Boleslav z krize. Je to naše silná zbraň, raduje se kouč

Mladá Boleslav byla na dně. Z krize ji dostává obnovená ofenzivní lajna Tomáš Hyka-Pavel Musil-Radan Lenc. V úterním zápase proti Pardubicím (5:1) dominovali a postarali se o tři vstřelené branky. „Víme o sobě, dneska jsme to ukázali,“ potvrdil sehranost formace Hyka, který si z utkání odnesl tři body (1+2).

Po zápase panovala v kabině Boleslavi úplně jiná atmosféra než v posledních týdnech, kdy se tým dostal do hluboké krize. Proti Dynamu domácí od začátku rozjeli ofenzivní kolotoč, soupeře zasypali 48 střelami a zaslouženě vyhráli 5:1. Úsměvy, srandičky a popichování byly na místě.

Pohoda panuje především v elitní formaci. Trojice mladých útočníků zastiňuje i největší hvězdy týmu Klepiše a Vampolu, patří k nejlepším útokům extraligy.

Tomáš Hyka je s 27 body (10+17) nejproduktivnějším hráčem týmu, Radan Lenc s 11 góly nejlepší střelec. Všichni jsou seřazeni na prvních třech místech týmového bodování. „Je vidět, že fungujou. Je to naše silná zbraň, ale rozhodně ne nejsilnější nebo jediná,“ nechtěl mladíky příliš chválit boleslavský asistent trenéra Boris Žabka.

V zápase s Pardubicemi byli u třech branek svého týmu, dohromady si odnesli šest kanadských bodů. „Už spolu hrajeme nějakej pátek, takže to není o tom, že se sehráváme. Dva, tři roky už o sobě víme. Kluci jsou reprezentanti, mají velký zkušenosti,“ hodnotil souhru Musil, který dodává formaci z pozice centra směr.

Hyka s Lencem se už v letošní sezoně objevili i v národním týmu, Musil by se k nim v budoucnu rád přidal. „Žene mě to dopředu, abych na sobě víc pracoval a jednou se tam třeba taky objevil,“ vzhlíží k případné pozvánce odchovanec kolínského hokeje. „Doufám, že se sejdeme v nějaké Old School reprezentaci,“ nedělal z toho vědu usměvavý Hyka.

Skvělá atmosféra prvního útoku Boleslavi je vidět na první pohled, všichni jsou to výborní kamarádi, rádi se popichují. Při pátém gólu Bruslařů předvedl Hyka fantastickou akci, kterou gólově zakončil Musil. „Tuhle kličku na střed mám rád, konečně mi to vyšlo a Pavel byl na správným místě, kde má být. Neodjel nikam do rohu, byl tam a dal góla,“ pobaveně popisoval Hyka situaci u poslední trefy.

Boleslav v pátek čeká zápas na ledě O 2 Arény. Proti Spartě se středočeskému týmu dlouhodobě nedaří, v prvním souboji v letošní sezoně inkasovali od Pražanů dokonce devět gólů. „To se stává jednou za pár let. Doufám, že tam pojedeme sebevědomě, jako jsme byli dneska, a že tam nějaký body uděláme,“ cílí odhodlaně k pátečnímu střetnutí Hyka. „Hlavně musíme hrát týmově,“ přidal se Musil.