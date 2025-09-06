Start Superligy malého fotbalu: Brno loví hvězdy, čeká se dramatická sezona
Jedenáctý ročník Superligy malého fotbalu odstartuje už v neděli a fanoušci se mohou těšit na napínavý souboj. Soutěž si i letos zachovává deset účastníků, jedinou změnou je příchod LSMF Liberec, který nahradil Predátory Praha. Titul obhajuje Partyzan Příbram, ale do boje o trofej se hlásí i další silné celky – především brněnští Vikingové, kteří během léta získali posily z absolutní špičky domácí scény.
Po porážce ve finále z minulé sezony se L&B reality Vikings Brno chce vyšvihnout zpátky na trůn a do dalšího ročníku nastupuje s pořádně vylepšeným týmem. Přišli Ondřej Paděra a Tomáš Jelínek – reprezentanti, kteří patří mezi největší osobnosti českého malého fotbalu. „Paděc je rozený střelec a může předat spoustu zkušeností. Jelínek by pak měl přinést kvalitu na míči a být přínosem v mezihře,“ vítá posily kouč Patrik Levčík, jenž vedle Brna vede i národní tým.
Obě nové tváře přitom kouč moc dobře zná právě z předchozího působení v reprezentaci. Šestatřicetiletý Paděra je dokonce nejlepším střelcem historie národního týmu a dvojnásobným králem kanonýrů z mistrovství světa. Celou dosavadní kariéru spojil s Blanenskem a až nyní poprvé mění dres. „Vikingové mají nejvyšší ambice a já věřím, že můžu pomoct vrátit superligový titul do Brna. Se spoustou hráčů už se dobře znám a víme, co od sebe očekávat,“ vyhlíží sezonu.
Jelínek zase do teď sbíral úspěchy v pražské Hanspaulce, nyní se však rozhodl pro změnu. „Brno má kvalitní kádr a nejvyšší cíle, těším se na novou výzvu,“ líčí sedmadvacetiletý šikula.
Cesta ke zlatu však určitě nebude jednoduchá a očekává se velká bitva právě s šampiony uplynulého ročníku z Příbrami.
Úvodního kola se však ani jeden z hlavních kandidátů na trofej nezúčastní a do nové sezony vstoupí až o něco později. Výkop celého ročníku obstarají v neděli Most a Rytíři Plzeň.
Následně všech deset účastníků soutěže čeká několik měsíců základní části, po níž se rozhodne o postupujících do již tradičního play off. Superliga malého fotbalu si znovu klade za cíl přitáhnout fanoušky k dynamickému sportu, který spojuje prvky fotbalu i futsalu.
Liberecký progres
Mezi českou elitu vůbec poprvé nakoukne nový účastník LSMF Liberec a hned na úvod ho čeká náročný střet se čtyřnásobnými mistry ligy Hanspaulkou Praha. „Nechceme dělat ostudu, abychom dostávali klepec. Uvidíme, jak soutěž zahájíme a po prvních zápasech si můžeme říct ambice,“ vyhlíží premiérový ročník hrající vedoucí týmu Dominik Dědek.
Impulz k založení superligového mužstva na severu přitom přišel teprve nedávno. „Objížděli jsme různé turnaje, ale nebyla tady možnost hrát malý fotbal na vrcholové úrovni,“ vysvětluje Dědek.
Zlom přišel, když se letos liberecký výběr kvalifikoval na český národní pohár. „Nasbírali jsme tam zkušenosti a už tušíme, co od ostatních týmů čekat,“ dodává šéf Liberce.
Velkou oporu má pak ve Stanislavu Bejdovi, bývalém trenérovi české reprezentace malého fotbalu, který je ověnčený tituly mistrů Evropy i světa. „Bez Standy by výběr nevznikl. Občas nám s něčím pomůže a postupně budu střádat informace, abych vše dával do kupy sám,“ dodává Dědek.
Jak si povede nováček v nejvyšší soutěži, napoví už důležité první nedělní klání.
Superliga malého fotbalu 2025/26
Systém: 10 týmů, rozdělených do dvou skupin (západ/východ)
Západ: Partyzan Příbram, Hanspaulka Praha, Most, Rytíři Plzeň, LSMF Liberec
Východ: L&B reality Vikings Brno, Olomouc Mighty Ducks, PAMAKO Pardubice, MF Blanensko, Jihlava Miners
Obhájce titulu: Partyzan Příbram
Nejvíc titulů: Hanspaulka Praha (4) a L&B reality Vikings Brno (4)
Nový účastník: LSMF Liberec (nahradil Predátory Praha)
1. kolo
neděle
12.00 Most - Rytíři Plzeň
20.00 Hanspaulka - LSMF Liberec
pondělí
19.30 Olomouc MD - Jihlava Miners, Pardubice - MF Blanensko