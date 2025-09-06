Djokovičovo další prohrané semifinále: Tělo už řeklo dost. Alcaraz slavil golfovým švihem
Ať chcete nebo nechcete, tohle vám už v hlavě zůstane. Novak Djokovič i počtvrté v sezoně padl v grandslamovém semifinále a stejně jako v předchozích třech případech znovu nezískal ani set. V boji o finále US Open podlehl Španělu Carlosi Alcarazovi 4:6, 6:7 a 2:6. Přestože v úvodních dvou setech o šestnáct let mladšímu tenistovi zdatně sekundoval, v závěru už řeklo tělo ne. Scénář z roku 2025 se tak znovu opakoval.
Co naplat, odcházení tenisového krále se nevyhnutelně blíží. Osmatřicetiletý Novak Djokovič už na dva nejlepší hráče současnosti ve velkých zápasech nestačí. „Samozřejmě že už ví, že není tak dobrý jako Jannnik Sinner s Carlosem Alcarazem. Má to těžké,“ vžil se do kůže Srba legendární Mats Wilander.
Djokovič na letošních grandslamech postoupil pokaždé do semifinále, jenže všechny klíčové duely pro něj dopadly totožně. V Austrálii kvůli zdravotním problémům skrečoval hned po první sadě a do finále tak pustil Němce Alexandera Zvereva. V Paříži i v Londýně padl s Jannikem Sinnerem, přičemž ve druhém případě jej zazlobila kyčel. Také v New Yorku fyzicky odcházel, v závěru už neměl nárok.
Přitom v úvodních dvou setech se držel, favorizovanému Španělovi byl víc než vyrovnaným soupeřem. Rozhodl však tiebreak, v němž šla světová dvojka do vedení 4:1. Byť se majitel sta titulů na okruhu ATP snažil dotáhnout, Alcaraz nabídnutou příležitost nezahodil.
Poslední sada už byla jen formalitou, ztrápený Djokovič v ní nestačil. Po dalším ztraceném servisu se jen opřel o síť, usmál se na soka a nastavil ruku, aby uznal porážku. Bylo hotovo. Na víc to momentálně není.
„Asi všichni jsme věděli, že za stavu 0:2 na sety nebude mít Djokovič asi žádnou šanci na comeback. Vypadal unaveně. Byl to ale dobrý zápas. Co jsme chtěli, to jsme dostali. Mohlo to být delší, ale Alcaraz byl příliš dobrý,“ hodnotil Wilander pro stanici Eurosport.
I přes další semifinálovou prohru si ale Djokovič odváží z USA jeden velmi cenný rekord. Po čtvrtfinálovém skalpu domácího Taylora Fritze se stal historicky nejstarším hráčem, který během jednoho roku postoupil do semifinále všech čtyř grandslamů. Zaslouženě jej ocenili i fanoušci, kteří mu při odchodu do šatny hlasitě aplaudovali. Oblíbený tenista si v tu chvíli zabouchal na srdce a děkovně mával, zklamání však převládalo.
„Alcaraz je jako vůbec nejrychlejší sportovní vůz, může jet na pětku, na šestku nebo na sedmičku. Novak hrál první dva sety dobrý zápas, ale rozdíl mezi prvními dvěma hráči a zbytkem pole je nyní znatelný,“ věděl Wilander.
„Je neskutečný pocit, že jsem tady znovu ve finále,“ radoval se Alcaraz. „Hodně to pro mě znamená. Nebyl to ode mě ten nejlepší zápas na turnaji, ale podařilo se mi držet level dostatečně vysoko, abych byl stabilní.“
Postup do posledního zápasu US Open oslavil před zrakem slavného golfisty Sergia Garcíi symbolickým golfovým švihem. Právě oba Španělé se totiž před pár dny potkali na greenu. „Dluží mi teď 200 dolarů,“ zasmál se Alcaraz. Teď se už ale bude soustředit na neděli, kdy zabojuje o svůj šestý kariérní grandslamový titul proti světové jedničce a obhájci Janniku Sinnerovi.