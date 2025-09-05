Staněk: Já zpátky do brány? Nebylo to překvapení. Nedvěd je neuvěřitelnej frajer
PŘÍMO Z ČERNÉ HORY | V brance národního týmu se objevil poprvé od konce června 2024, kdy se zranil na mistrovství Evropy v zápase proti Turecku. Jindřich Staněk (29) odchytal v pátek večer v Podgorici skvělý zápas a výrazně pomohl k české výhře 2:0 nad Černou Horou. „Jsem rád, že jsem trenérům splatil důvěru,“ vykládal po kvalifikačním utkání zkušený gólman Slavie.
Jaký to byl návrat do brány národního týmu?
„Šťastný. Byl jsem ohromně rád, když jsem se dozvěděl, že budu chytat. Navíc to byl vítězný zápas.“
Kdy vám bylo v bráně nejhůř?
„Centry, co padaly těsně přede mě, byly hodně těžké situace. Nejvíc byl vidět ten dvojzákrok ve druhém poločase, tam bylo nejpravděpodobnější, že domácí mohli vstřelit gól. Zachytal jsem si dost, jsem rád, že jsme to zvládli.“
Překvapilo vás, že jste šel do brány?
„Nemyslím si.“
Pro nás to překvapení bylo, v poslední době měl důvěru Matěj Kovář.
„To je otázka na trenéry. Já jsem vždycky připravený na sto procent. Jsem rád, že jsem trenérům důvěru splatil.“
Mrzelo vás, že jste při tlaku v prvních dvaceti minutách nepřidali druhou branku?
„Začátek jsme měli dobrý, o poločase jsme si říkali, že jsme se tak od 18. minuty trošku přizpůsobili jejich hře. Nebylo to úplně ideální, ale celkově jsme první poločas kontrolovali. Druhý to byla trošku válka, ale máme důležité tři body, s výsledkem jsme spokojení.“
Co s vámi dělala závěrečná hektika, kdy se domácí snažili srovnat?
„Asi třikrát už jsem zvedal ruce, kdy jsme měli velké šance. Pak se ale musíte přepnout, pořád to bylo o jeden gól a mohl tam přijít další.“
Jak pomáhá týmu Pavel Nedvěd?
„Byl s námi celý týden i na každém videu. Jsem neskutečně rád, že je tady u týmu taková persona, která toho tolik dokázala. Jeho aura je neuvěřitelná. Pecka, že je tady, pozvedne náladu kolem českého fotbalu i u reprezentace. Je to neuvěřitelnej frajer, jsem rád, že jsem u toho, když on je u nároďáku.“
Pomohli vám fanoušci?
„Je to paráda, když jezdí na venkovní zápasy. Byli slyšet, také děkovačka byla super. Jednoznačně musíme fanouškům poděkovat.“
Jak jste na tom zdravotně?
„U toho dvojzákroku jsem cítil podkolenní šlachu, ale je to v pohodě.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|2
Chorvatsko
|3
|3
|0
|0
|13:1
|9
|3
Černá Hora
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|4
Faerské ostrovy
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0