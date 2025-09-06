Kam kráčí rivalové? Vítkovický Varaďa nastavil směr, Třinec cílí znovu na titul
Oba týmy patří mezi tradiční hokejové bašty. Zatímco Vítkovice zasáhly do všech extraligových sezon, Třinec hraje nejvyšší soutěž od roku 1995. A nutno dodat, že velmi úspěšně. Šestkrát slavil titul a dvakrát vyhrál základní část. Na sběru ocelářských trofejí se v minulosti podílel i Václav Varaďa, současný trenér a sportovní manažer Vítkovic. Deník Sport v rámci seriálu před rozjezdem extraligy monitoruje, kam velcí regionální rivalové kráčí a směřují.
Jen si vzpomeňte, jak byl celý Moravskoslezský kraj na nohou, když se na jaře 2011 potkaly Třinec a Vítkovice ve finále. Ostravští tehdy hráli sérii o titul poměrně nečekaně, s Oceláři se naopak počítalo víc. V ten čas se v červenobílém dresu proháněli Radek Bonk, Jan Peterek, Václav Varaďa či neskutečně produktivní Martin Růžička, proti nim pak nastupovali Jiří Burger, Viktor Ujčík, Marek Malík nebo Petr Vrána. Paradoxem je, že část jmenovaných teď válčí na opačných stranách barikády. Týká se to i Zdeňka Motáka, tehdejšího vítkovického asistenta.
Od doby, kdy Oceláři získali svůj první titul v klubové historii, se jejich rivalita s Vítkovicemi ještě krapet vyostřila. Krajské finále viselo ve vzduchu i v roce 2023. Zatímco tým z Werk Areny sedmé semifinálové utkání v Pardubicích zvládl, Vítkovičtí padli o den později v rozhodující partii s Hradcem Králové v prodloužení. Hladový Třinec poté sesbíral ještě dva mistrovské tituly, Vítkovice naopak uvadaly. Nějaký čas hledaly cestu, kudy se dál vydat.
Nabušená parta okolo Petera Muellera, Dominika Lakatoše, Petera Kriegera či Robertse Bukartse se během pár měsíců rozpadla jako domeček z karet. Jeden z favoritů na titul se v další sezoně nečekaně trápil, což vyústilo v odvolání trenéra Miloše Holaně a následný odchod Muellera do Německa. Ambice se házely do koše, klub najednou vrávoral nad propastí. Celá sága zabrala víc než rok.
Trenérské pokusy s Pavlem Trnkou, Davidem Brukem a Vlastimilem Wojnarem, kterým pomáhal na střídačce i tehdejší sportovní ředitel Roman Šimíček, nevycházely. Během nebezpečně krátké doby se ze silného mužstva stal nesourodý aspirant na baráž. Strmý pád dolů zastavil až majitel Aleš Pavlík, jenž povolal jednoho z nejlepších trenérských fachmanů v Česku.
Vítkovický spasitel Varaďa
Řeč je o Václavu Varaďovi, který se stal v polovině ledna vítkovickým koučem i sportovním manažerem. Přesně takovou roli si vysnil, toužil po ní už v Třinci a Pardubicích. Všeobecně se o něm ví, že hokejové záležitosti si nejraději řídí úplně sám.
Právě on je tím mužem, kdo teď ve Vítkovicích obvolává agenty i hráče, řeší jejich smlouvy, vede sportovní úsek a v neposlední řadě stojí na střídačce. Aby ale ukončil dlouholeté čekání na úspěch, bude potřebovat čas. Ve Vítkovicích ho má, pokud se nestane nic neočekávaného. Nynější kontrakt mu vyprší až v roce 2028.