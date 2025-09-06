Hašek: Nehraju o svoji pozici, ale o MS, nic jiného neřeším. Červ nás dostává do emocí
PŘÍMO Z ČERNÉ HORY | S Pavlem Nedvědem si po zápase plácl, těžkou robotu v Černé Hoře má Ivan Hašek úspěšně za sebou. Česko vyhrálo 2:0 a trenér hned sedí pevněji na židli. „Já ale nehraju o pozici, hraju o to, abychom se dostali na mistrovství světa. Nic jiného neřeším,“ prohlásil. Vyvedl se mu tah s nasazením Jindřicha Staňka do branky. Právě on byl důležitým článkem ve vítězném příběhu v kvalifikaci o MS.
V samém závěru jste zazdili hromadu šancí, ještě za stavu 1:0. O kolik jste za posledních pět minut zestárnul?
„Je pravda, že jsme měli potvrdit vítězství druhou brankou dřív. Nepodařilo se to, ale nakonec bereme cenné tři body. Hráčům děkuju, jak to odpracovali, bolelo je to, někdo dohrával s křečemi, jiný na pokraji vysílení. Ano, zestárl jsem o hodně, ale já se z toho dostanu, takže v klidu.“
Kdy ve vás uzrálo rozhodnutí postavit do branky Jindřicha Staňka?
„Jsme rádi, že máme gólmany, co mají formu. Sledujeme je každý zápas pečlivě. Definitivní rozhodnutí padlo den před zápasem, byť jsme o tom spekulovali už do začátku srazu. Jindra odchytal skvělý zápas. Jsem rád. Ostatní gólmani jsou ale také připravení.“
Do zápasu jste nastoupili skvěle, odehráli jste výborných dvacet minut. Pak jste se dostávali do problémů. Co se přihodilo?
„Začali jsme velmi dobře, pak se hra vyrovnala, soupeř se dostal do typického rytmu. Každý balon šel nahoru, my takový způsob hry nechtěli. Měli jsme s tím problémy, hra soupeře je po zisku strašně nepříjemná. Nebude to dělat problém jen nám, ale i více týmům.“
Václav Černý začal na lavičce, využil jste ho v druhém poločase. Bylo to kvůli hektickým dnům, kdy řešil přestup do Besiktase?
„Samozřejmě to hrálo roli. Hlavu nemáte čistou, když se zaobíráte přestupem. Vážím si toho, že Venca přiletěl už na středeční trénink, vstával ve čtyři ráno. Byli jsme domluvení, že nenastoupí od začátku a že půjde v průběhu. Vstup do zápasu zvládl, dal gól, což je skvělé.“
Užil jste si ze střídačky nádhernou branku Lukáše Červa?
„Nepostavili jsme ho jednou z deseti zápasů, a prohráli jsme. Moje chyba… On má energii, dostává nás do emocí. Dnes měl hrát na Jovetiče, ale on se posunul víc nahoru. Branka byla úžasná, Červus odehrál velmi dobrý zápas.“
Černé Hoře jste utekli o šest bodů, jste blízko druhému místu ve skupině. Vidíte to stejně?
„Ano. Jsme na rozhraní druhého a třetího koše pro nasazení do baráže, počítá se každý gól. Musíme být koncentrovaní na každý moment. A zároveň věříme, že se pořád něco může stát. Chorvatsko dnes vyhrálo na Faerských ostrovech, takže jsme nic navíc nezískali. I kdybychom první neskočili, máme možnost jít do baráže z druhého koše. Musíme pro to udělat všechno.“
Poprvé byl u týmu Pavel Nedvěd. Jak ho vnímáte po týdnu intenzivní práce s týmem? Byl právě on faktorem X?
„Je součástí realizačního týmu, je s námi každý den na svazu. Diskutujeme, bavíme se. Pavel je přínosem. Jsem rád, že jeho premiéra dopadla dobře.“
Vnímáte to tak, že vítězstvím jste si upevnil pozici?
„Já nehraju o pozici, hraju o to, abychom se dostali na mistrovství světa. Nic jiného neřeším.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|2
Chorvatsko
|3
|3
|0
|0
|13:1
|9
|3
Černá Hora
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|4
Faerské ostrovy
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0