Vydřená výhra a Hašek si (asi) upevnil pozici. Kdo zaujal a jak to vypadá s marody?

Vydřená výhra a Hašek si (asi) upevnil pozici. Kdo zaujal a jak to vypadá se zraněnými hráči?
Lukáš Červ se raduje ze své branky se svým Bratrancem Davidem Douděrou
Pavel Šulc trefil před prázdnou brankou břevno
Spoluhráči gratulují Lukáši Červovi k vstřelené brance
Halfvolej Lukáše Červa poslal Čechy do vedení
Vasil Kušej v kvalifikačním utkání proti Černé Hoře
David Douděra hází aut v zápase proti Černé Hoře
Češi slaví gól Lukáše Červa
Velmi důležitý zápas v Černé Hoře mají za sebou čeští fotbalisté, kteří po brankách Lukáše Červa a Václava Černého zvítězili na horké balkánské půdě 2:0. Přímo z Podgorici duel sledoval redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar, který poskytl svůj První dojem. Bavili jsme si i o novém generálním manažerovi Pavlu Nedvědovi i pozici hlavního kouče Ivana Haška.

  • Jak se povedla volba základní sestavy?

  • Kdo byl srdcařem týmu?

  • Jak jsou cenné tři body s ohledem na další průběh kvalifikace?

#TýmZVRPSkóreB
1Česko540111:612
2Chorvatsko330013:19
3Černá Hora42024:56
4Faerské ostrovy41033:53
5Gibraltar40042:160

