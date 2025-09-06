Vydřená výhra a Hašek si (asi) upevnil pozici. Kdo zaujal a jak to vypadá s marody?
Velmi důležitý zápas v Černé Hoře mají za sebou čeští fotbalisté, kteří po brankách Lukáše Červa a Václava Černého zvítězili na horké balkánské půdě 2:0. Přímo z Podgorici duel sledoval redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar, který poskytl svůj První dojem. Bavili jsme si i o novém generálním manažerovi Pavlu Nedvědovi i pozici hlavního kouče Ivana Haška.
Jak se povedla volba základní sestavy?
Kdo byl srdcařem týmu?
Jak jsou cenné tři body s ohledem na další průběh kvalifikace?
První dojem je bonusem pro předplatitele na webu liganaruby.cz či v sekci Premium na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|2
Chorvatsko
|3
|3
|0
|0
|13:1
|9
|3
Černá Hora
|4
|2
|0
|2
|4:5
|6
|4
Faerské ostrovy
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5
Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0