Řepík dal první gól za Spartu, je z toho výhra: Cítil jsem se trošku líp

Vy i vaši spoluhráči jste měli z výhry obrovskou radost. Po prohrách s Chomutovem i Zlínem je pro vás vítězství Brně strašně důležité, že?

„Jsme šťastní. Hráli jsme s těžkým soupeřem, o to je to cennější. Po těch dvou porážkách doma a po tom, co jsme předvedli, jsme rádi, že jsme konečně do zápasu přenesli to, co děláme i na tréninku.“

Sparta v Brně dominovala hlavně na začátku. Co jste změnili, že se hrálo podle vás?

„Chtěli jsme hrát poctivě. Forčekovat je, chodit po nich. A tím, že jsme dali dva rychlé góly, nám to pomohlo. Začátek zápasu jsme jim nic nedovolili, vlastně skorou celu tu první třetinu. Měli možná dvě šance? Ale odehráli jsme celý zápas dobře.“

Jak moc vás těší první gól za Spartu?

„Mám radost. Trošku se uklidním. Dnes jsem se cítil trošku líp než ty první dva zápasy. Doufám, že to bude ode mě ještě lepší.“

Nevadilo vám, že vás po jednom zápase trenér z prvního útoku přeřadil zase zpět k Petru Kumstátovi a Lukáši Pechovi?

„Trenér to zkouší. Kluci v první lajně hráli dobře, než jsem přišel já. Takže mně to nevadí. Samozřejmě doufám, že se někde trošku usadím. Ale myslím, že naše lajna dneska odehrála dobrý zápas.Pecháček (Lukáš Pech) mi taky hned přivezl za gól puk, schovám si ho.“

