Valský odmítl cizinu a těší se na Liberec: Kvůli penězům se nevracím

Ve čtvrtek se útočník Jakub Valský vrátil ze Slovanu Bratislava do Liberce, se kterým na jaře slavil mistrovský titul. Do pátečního utkání s Vítkovicemi (2:1) již mohl nastoupit, ale zůstal ještě na tribuně.

Proč jste nehrál?

„Byl jsem zraněný a měsíc zápas nehrál. Týden jsem nebyl na ledě, než se to všechno vyřídí. Cestoval jsem domů a musel jsem na úřadech vyřizovat nějaké záležitosti, takže jsem se rozhodl, že se na to chci pořádně připravit a nechci naskočit do rozjetého vlaku. Ještě by se mohlo něco stát... Ještě sám nevím, kdy nastoupím, ale už brzy.“

Liberec vedl 2:0, ale Vítkovice závěr zdramatizovaly kontaktním gólem v poslední minutě a mohly i vyrovnat. Trnul jste na tribuně?

„Bylo to docela drama. Říkal jsem si, že když vedou kluci 2:0, že to již v klidu dohrají, ale ještě z toho udělali pro diváky drama. Ale jinak je super, že mají tři body, takže jsem spokojený.“

Ožije opět fungující útok Valský-Jelínek-Krenželok z mistrovské sezony?

„To je otázka na trenéra, ale vyloučené to není a já bych byl za to jedině rád. S kluky se mi hrálo dobře a rád na to vzpomínám. Vše se mi vybavilo, když jsem to teď zase viděl. Rád bych na to navázal.“

Našel byste na hře Liberce nějaký rozdíl ve srovnání s mistrovskou sezonou?

„Jsou tu jen jiný hráči, nové tváře, jinak je hra úplně stejná, jen od Filipa (Pešána) o nějaké věci vylepšená.“

Po mistrovském titulu jste odešel do Slovanu Bratislava. Co vás vedlo k návratu?

„Jak to mám správně nazvat? Necítil jsem, že se ubírám tím správným směrem, kterým jsem chtěl, aby se má kariéra ubírala.“

Můžete to vysvětlit?

„Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme. A buď se jim odevzdáme, anebo od nich odejdeme.“

Narážíte na peníze? Slovan Bratislava má finanční problémy.

„Na peníze nenarážím vůbec. Na to se mě všichni ptají, ale věděl jsem, jak to tam chodí. S tím jsem byl seznámený. O penězích to vážně není.“

Litujete toho angažmá?

„Určitě ne. Jsem rád za tu zkušenost, KHL je kvalitní soutěž. S body, které jsem udělal, jsem se však neprosadil. Takhle to beru a o to více se to budu snažit dokázat v Liberci. Řeknu to tak, že těžko někdo zapomene hrát hokej za jeden měsíc.“

Byl Liberec jedinou volbou?

„Lhal bych, kdybych říkal, že jsem neměl jiné nabídky. Bylo jich spoustu a byly i ze zahraničí, ale v této fázi sezony jsem už nechtěl nic vymýšlet. Bylo jasné, že jestli se vrátím do Čech, tak to bude Liberec. Filip o mě stál, mám to tady rád, cítím se tady jako doma. A teď se mi to potvrdilo, všechno ve mně znovu ožilo. Byla by blbost jít do jiného týmu. Pokusím se navázat na to, co jsem předváděl minulou sezonu, i když to ze začátku bude těžké.“