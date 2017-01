Vondráček s výhrou do Plzně neodjel, zůstal v Brně. Vracím se, hlásil útočník

Jaké to bylo nastoupit v dresu Plzně proti Kometě, kam se vracíte prvního února z hostování?

„Delší dobu jsem měl zprávy, že po tomto utkání budu v Brně zůstávat. Nebylo to úplně ideální. Ten výsledek se mi blbě hodnotí. Ani nevím, co k tomu říct. Ale chtěl jsem to odehrát.“

Jak se vám líbila Kometa?

„To nebudu vůbec hodnotit.“

Jste rád, že jdete zpátky?

„Nemůžu si moc vybírat. Ale jo, jsem moc rád, že jsem zase v Brně. V Plzni jsem měl prostor, určitě mi to pomohlo. S Kubou Koreisem v lajně jsme se snažili hrát stejný hokej jako dřív v Kometě. Myslím, že se nám to dařilo, ačkoliv jsme nedávali moc gólů. Doufám, že teď budu trošku platný Brnu. Kluci mi psali: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“ (úsměv)

S některými hráči Brna jste se během hry docela pošťuchoval. Co v tom bylo?

„O tom mém vyloučení jsme se bavili s Vojtou Němcem. Oba jsme dělali oblouk na druhou stranu a nevěděli jeden o druhém. Bylo to nešťastné. A jestli myslíte ty věci s Honzou Káňou, tak s ním se pošťuchujeme furt.“

Budete Plzni dál fandit?

„Určitě. Mám z toho angažmá jen pozitivní dojmy. Desítku stoprocentně udělá.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Plzeň: Lukáš Pulpán odrazem od domácího obránce nasměroval puk do brány, 2:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:15. O. Němec, 41:13. Mallet Hosté: 08:16. Lev, 20:37. D. Kubalík, 60:40. Pulpán Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Trška, Malec, Bartejs, F. Král – J. Káňa, Čermák (C), H. Zohorna – M. Kvapil, Hruška, Mallet – Dočekal, V. Němec, Haščák – R. Zohorna, Nečas, F. Dvořák. Hosté: Machovský (Hylák) – Pulpán (A), Čerešňák, D. Sklenička, P. Kadlec (A), Moravčík, Frühauf, Němeček – D. Kubalík, Kracík, Kratěna (C) – Lev, Stach, Indrák – T. Svoboda, Preisinger, Hrnka – Kodýtek, Koreis, Vondráček.