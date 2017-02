Plzeň si věřila, že Hradec sejme pošesté. Nevyšlo to, smutnil Svoboda

Takže tohle nevyšlo a jede se dál. Plzeň po reprezentační pauze prohrála oba duely. Doma nestačila na Mladou Boleslav, v pátek prohrála v Hradci 3:6. „Věřil jsem, že když se nám je podařilo porazit pětkrát po sobě, že to půjde zase. Ale nedopadlo to,“ klopil pohled útočník Tomáš Svoboda. O desáté místo se jeho parta bude muset ještě hodně rvát.

Plzeň v Hradci rychle ztrácela. Prohrávala 0:2, ale probrala se a manko smazala. Nejdřív ostrou jedovkou snížil Svoboda, vyrovnání měl na svědomí Kratěna. „Dali jsme tam 99,9 % toho, co bychom do zápasu chtěli dávat. Jen Hradec bohužel dokázal, že na třetím místě nejsou náhodou,“ litoval Svoboda třetí třetiny, ve které domácí tým nasadil k trháku.

„Hradec nás vyučil v řešení situací tři na dva a dva na jednoho. Byl v zápase aktivnější, dobře se hýbal, vyhrál zaslouženě,“ uznal pak plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Na Plzeň teď čeká domácí bitva s Vítkovicemi, výlet do Litvínova, dva duely s barážovým duem Pardubice, Karlovy Vary a základní část uzavře na Spartě. „Konec se blíží, nic jiného nám nezbývá, než se odpíchnout od těch domácích zápasů. Ale my si říkali už o pauze, že teď sedm zápasů rozhodne o tom, jestli sezona bude úspěšná, nebo ne. Je velká škoda té porážky s Boleslaví doma,“ dodal ke špatnému startu do poslední části útočník Svoboda.

Plzeň, Zlín nebo Olomouc. Dva z nich si nejspíš zahrají jenom play out. Mladá Boleslav jim třemi výhrami v řadě o kousek utekla.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Hradec Králové - Plzeň: Hattrick! Knotek trefou do prázdné brány stvrdil vítězství domácích, 6:3 • VIDEO TV Tipsport