Nadšený navrátilec Hlaváč: Ještě nekončím, stíhám Jardu Jágra

Rok co rok stejný scénář. Pohodičku na Floridě vymění hokejový veterán Jan Hlaváč za tvrdý dril mezi mantinely v české extralize. Výjimku neudělal ani letos, kdy znovu před play off posílil Spartu. Své poslední sezony přirovnal k hráčům amerického fotbalu. „Oni hrají taky jen 16 zápasů za sezonu a trénují celý rok,“ smál se 40letý rutinér po domácí výhře nad Litvínovem 3:1.

Jaká byla vaše domluva se Spartou?

„Už jsem byl na Spartě domluvenej od léta, že přijedu někdy v půlce února. Chtěl jsem přijet dřív, to se nepodařilo. V létě jsme se dohodli. Bylo jedno, jestli bude Sparta první nebo poslední. Řekli jsme si nějakej termín, kdy se ukážu. Tak jsem se ukázal.“

Naskočil jste až do 50. kola. Jak jste se udržoval na Floridě?

„Je to těžký, ale dělám to už několik let. Tělo je na to tak nějak připravený. Je fakt, že hodně trénuju na suchu. Na ledě jsem moc nebyl. Jsou dva typy hráčů. Někdo potřebuje málo, někdo potřebuje víc. Já patřím do té první, mně stačí málo. Po týdnu jsem schopnej nějak slušně to odehrát.“

Proti Litvínovu jste byl u gólu Jana Buchteleho na 3:1.

„Šel jsem na přesilovku, což jsem byl rád. Vím, že Honza Buchtele má dobrou střelu. Jen jsem clonil gólmanovi a on to trefil. Nebylo tam vidět. Člověk se snaží být potřebnej všude. Ještě, že to trefil.“

Domácí výhrou proti Litvínovu jste si zařídili domácí start čtvrtfinále. Byl to v závěru základní části váš cíl?

„To jsem ani nevěděl. Ale samozřejmě, vždycky je výhoda začínat doma. Takže to je důlěžitý.“

Stejně jako při loňském návratu jste naskočil proti Litvínovu. Vzpomněl jste si na to?

„Říkal jsem si, do roka a do dne, zase Litvínov. Loni jsem dal ale aspoň gól (směje se). Historie se neopakuje. Jsem ale spokojenej, cítil jsem se slušně. Udělal jsem tam i chybu, nechal jsem se tam zavřít. Kolikrát to ale nejde, oni se tam dobře točili a já na to doplatil, že jsem měl zavařený nohy. Už je to těžký, když se dostanete do laktátu. Musím si na to dát příště bacha. Věřím, že to bude lepší.“

Jste spokojený i z pohledu, že se návrat povedl ještě v základní části?

„Takhle jsme se domluvili. Ještě jsme si volali kolem Vánoc, že si musím zahrát nějakej zápas. Nevíme, jestli naskočím do play off nebo budu čekat, jak se to vyvine. Loni jsme hodně hráčů během play off ztratili, proto nás sem vzali. Chceme být v play off silný, stát se může cokoliv. Několik hráčů se vám může zranit hned v první sérii.“

Poprvé jste naskočil ve čtvrtečním zápase předkola play off WSM ligy v dresu Benátek nad Jizerou. V neděli jste poprvé nastoupil za Spartu. Jak jste spokojený s návratem na český led?

(usměje se) „Dobrý, jsem spokojenej. Odehrál jsem jeden zápas v Benátkách, teď tady. Samozřejmě, vždycky to může být lepší. Já jsem ale chtěl hlavně nasát tu atmosféru, nadýchat se. Naučit se reakce, protože jsem hrál nějaké amatérské soutěže, tady musíte mít hlavu nahoře. To se povedlo. Já si myslím, že další zápasy to bude ještě lepší a lepší.“

Nebylo vám líto, že jste s Benátkami nepostoupili do čtvrtfinále? V nižší soutěži jste se mohl ještě více rozehrát.

„Jasně, pro mě by to bylo dobrý. Bude předkolo, bude se stát. Já bych byl rád, kdybych si ještě mohl zahrát. Pro mě je každej zápas navíc dobrej, takže to je škoda. Bohužel. Byl to v Benátkách pěknej zápas, 7:5. Ale co se dá dělat.“

Je to vaše už poslední sezona?

„Ne, určitě ne. Já stíhám Jardu Jágra! (směje se) Ne, to si dělám srandu. Já odehraju za rok třeba 14, 15 zápasů, takže tělo se tak nerozbije. Sice mi je 40, ale za tři roky jsem odehrál nějakých 50 zápasů. Cítím se na 37. Vždycky říkám, že jsem jak hráč amerického fotbalu. Protože ti hrajou taky jen 16 zápasů za sezonu a trénujou celej rok. Je to něco podobnýho a dá se to zvládnout, když to člověk vezme poctivě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:00. Gernát, 16:53. Kumstát, 27:28. Buchtele Hosté: 17:41. M. Hořava Sestavy Domácí: F. Novotný (Wolf) – Mikuš, Gernát, Barinka, Švrček, Nedomlel, Eminger, Kalina – Řepík, P. Vrána, J. Hlinka – Hlaváč, Klimek, Buchtele – Forman, Pech, Kumstát – Kudrna, Cingel, Uher. Hosté: Janus – F. Pavlík, Gula, Kubát, Sörvik, Z. Sklenička, K. Pilař, Kokeš – Martynek, V. Hübl, Lukeš – M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý – M. Hořava, Gerhát, Trávníček – Válek, K. Reichel, Jurčík.

