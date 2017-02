Vlach s Olomoucí srazil své bývalé parťáky: Zlín jsem vůbec neřešil

Jeho jméno je i díky otci se Zlínem doslova spjaté. V lednu ale Roman Vlach zamířil do Olomouce a v neděli proti svým bývalým spoluhráčům vedl urputnou bitvu o naději na postup do předkola play off hokejové extraligy. A zavařil jim, vstřelil totiž gól, kterým se výrazně podepsal pod důležité olomoucké vítězství 3:0.

Romane, dal jste „svému“ Zlínu gól a přispěl jste k jeho porážce ve velmi důležitém zápase. Vypadáte šťastně...

„Mám radost, ale ne kvůli tomu, že jsme porazili Zlín. Všichni jsme těch šedesát minut poctivě odmakali, vyhráli jsme, šance na play off se trochu zvětšila, to je ten důvod, proč mám radost.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Olomouc - Zlín: Galvas rozjel akci, Vlach přesně zakončil a upravil skóre na 2:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Neříkejte, že je vám jedno, že jste pomohl k porážce Zlína. A zvlášť v bitvě o předkolo play off...

„Opravdu to tak neberu. Samozřejmě jsem vnímal, že hraju proti klubu, ve kterém jsem odmalička vyrůstal. To by vnímal každý. Ale doufal jsem, že vyhrajeme. A že to bylo zrovna se Zlínem, na to jsem fakt nehleděl.“

Zlín jste přestříleli, co bylo podle vás klíčem k úspěchu?

„Nastoupili jsme na Zlín aktivně. Řekli jsme si, že taková hra by jim nemusela vyhovovat. A to se trochu potvrdilo. Padly nám tam góly, kluci perfektně odbránili oslabení, my jsme naopak dali v přesilovce gól. To jsou takové ty klasické momenty, ale ty to rozhodly.“

480p 360p REKLAMA Olomouc - Zlín: Podívejte, jaká chorea vytáhli fanoušci na stadionu v Olomouci • VIDEO TV TIPSPORT

Při zlínské power play jste mohl přidat druhý gól. Ale jakoby vám bylo vašich kamarádů ze Zlína líto. Prázdnou branku jste minul...

„Chtěl jsem si stáhnout puk k sobě, aby mi ho obránce nevypíchnul. Bylo tam už docela dost sněhu, puk se mi překodrcal přes hokejku a střela nešla tam, kam jsem chtěl. Nadarmo se neříká, že dát do prázdné je nejtěžší.“

Jaké jsou nyní podle vás olomoucké naděje na postup do předkola play off?

„My se nesmíme ohlížet na ostatní. Musíme vyhrát dva zápasy a pak uvidíme, jak to dopadne. Teď hrajeme ve Vítkovicích, pak máme doma Kometu. Myslím, že šanci se tam dostat máme.“