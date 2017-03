Byl to zápas blbec, štvalo Bednáře. Rybára prý viděl poprvé zpoceného

Před Nečasovým gólem jste si pohrál se dvěma hráči Komety, poslal parádní žabku Kukumbergovi, jenže pak z toho byl gólový brejk Brna…

„Viděl jsem Romana na modré, tak jsem mu to hodil, ale puk mu uskočil, trochu smůla. On to vůbec byl zápas blbec. Na jednu akci těžko vyhrajeme zápas, naše lajna tam dnes neměla vůbec nic. A ještě dostala góla.“

Ležel z vašeho pohledu klíč v pětiminutové přesilovce v první a druhé třetině, v níž jste se neprosadili?

„V kabině jsme se o tom bavili, co rozhodovalo. Jestli by to rozsekl první gól, nebo ne. Klíčové bylo, že oni měli větší hlad po vítězství. Měli mraky možností dva jednoho, tři na dva, pořád nám ujížděli. Nedodržovali jsme systém, do obrany jsme nehráli vůbec dobře.“

A to vás celou dobu neskutečně držel Patrik Rybár v brance…

„Patrik dnes podal úplně neskutečný výkon, klobouk dolů, co předváděl.“

Z kabiny poté poslal omluvu, že se nezúčastní rozhovorů, protože se mu točí hlava…

„Já se ani nedivím, že nepřišel. Bylo to poprvé, co jsem ho letos po zápase viděl zpoceného…“ (usmívá se)

Nejste až překvapeni, jak se Kometa v play off probrala po zpackaném závěru základní části?

„Oni to hrají hrozně chytře. Jsou stažení s pěti hráči, výborně se vrací, dole hrají semknutí u brankoviště. Měli jsme velký problém se k nim dostat, připadalo mi to, že jsme všude o krok pozdě. Přišlo mi to trochu jako náš první zápas s Litvínovem. Z naší strany upracovaný, nemastný, neslaný, moc šancí jsme neměli.“

Kdyby se opakovalo čtvrtfinále s Vervou, čtyřikrát po sobě vyhrajete…

„To bych se nezlobil. Ve čtvrtek musíme nastoupit úplně v jiné režii.“

Co vůbec říkáte výkonu osmnáctiletého Martina Nečase, autora vítězného gólu?

„Byl ve správnou chvilku na správném místě. To dělá hokejistu hokejistou. Všichni víme, jaký je to talent, už před sezonou se o něm hodně psalo. Fakt, že pravidelně nastupuje v tak nabitém kádru, jako má Kometa, svědčí samo o sobě. Počkáme si do budoucna, kam až vyroste.“

