Z Hradce před druhým semifinále s Kometou zní varování: Umíme to lépe!

Semifinále číslo jedna bylo hlavně ve znamení skvostných gólmanských čísel. Hradecký Patrik Rybár exceloval, vytahoval velké zákroky, ale jednou inkasoval z hole Martina Nečase, druhý gól Kometa vstřelila do prázdné branky.

Marek Čiliak nebyl sice tolik zaměstnaný, ale vyválčil nulu. „Oba dva gólmani chytali dobře,“ uznal Jarůšek. „Jen mi přijde, že jsme Marka Čiliaka málo prověřili, my se musíme do branky tlačit mnohem víc,“ uvědomoval si hradecký útočník.

Mountfield vyslal na branku soupeře jen 22 střel. Cítil, že aktivnější měl být především v dlouhé početní výhodně, když Kometa hrála pět minut ve čtyřech za faul Vojtěcha Němce. „Nám docela pomohlo, že se takhle hradecká výhoda přepůlila první přestávkou,“ ulevil si brněnský kouč Kamil Pokorný.

Kometa Brno ovládla první zápas semifinále s Hradcem Králové. Na dojmy zklamaného Richarda Jarůška bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU.

Pokud Hradec nechce jet v neděli do Brna s vědomím, že ztrácí dva zápasy, potřebuje najít recept, jak překonat pevnou defenzivu Komety, která v play off šlape znamenitě. „Bylo hodně těžké se tam přes ně dostat, ale my z toho minima musíme vytěžit maximum. Měli jsme o čem přemýšlet, věřím, že to ve čtvrtek večer bude úplně jiné,“ rázně pravil Jarůšek. „A taky musíme hrát lépe dozadu, Kometa tam těch svých brejků měla až moc,“ doplnil kouč Sýkora.

Urputná přetahovaná ve velké rychlosti a s maximálním nasazením to bude podle Jarůška i dál: „Poprvé to byl zápas o jednom gólu, který dala bohužel Kometa a druhý přidala při naší power play. Šance jsme měli hlavně ve druhé třetině, ale bohužel nic nám tam nepadlo. Nebude se to asi lišit, Kometa má dobrý mančaft. Jenže my potřebujeme vyhrát a jet do Brna za stavu 1:1. Navíc věřím, že jsme schopni vyhrát dvakrát i tam.“

Vstupné do sektorů na stání v hradecké Fortuna Areně bylo na semifinále s brněnskou Kometou stanoveno na 170 korun na první dvě semifinále. Za tuto částu si však mohou koupit vstupenky pouze fanoušci hradeckého klubu. Co na to říkají fanoušci Komety? Podívejte se ve VIDEU.

Kometa Brno ovládla první zápas semifinále s Mountfieldem HK. Rozhodující gól vstřelil Martin Nečas a bezporstředně po utkání smekl před Markem Čiliakem. Podívejte se ve VIDEU.