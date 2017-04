Lašák o gólu, co svět neviděl: Pokud sudímu stačí dedukce, uhraje si to

Gól, který nikdo neviděl, spolurozhodl třetí duel extraligového finále mezi Kometou a Libercem. Brněnští hokejisté skolili Bílé Tygry 3:0, vše podstatné se událo ve 13. minutě partie. Obránce Jozef Kováčik vypálil z pravého křídla šmrncovní dělovku, kterou Ján Lašák zachytil do lapačky. S ní se pak dostal za čáru. I s pukem? Podle sudích ano, byť to žádný dostupný záběr nemohl potvrdit. Ale pravidla arbitrům umožňují branku uznat, pokud věří, že kotouč přešel čáru.

Můžete věrohodně říci, zda se puk dostal za čáru, nebo ne?

„Bylo to velmi těsné. V první chvíli jsem sám nevěděl, zda to gól byl, nebo ne. Bylo to hrozně na hraně, i pro mě. Při zákroku nebyl čas moc přemýšlet, přišla rychlá střela, já zareagoval a ruku tahal ven z brány. Neumím posoudit. Akorát můžu zopakovat pravidlo, že puk musí být za čarou prokazatelně. Všechny dedukce jsou podle mě zbytečné, pokud není vidět puk za brankovou čárou. V NHL když brankář sklouzne s pukem do brány a puk není vidět, gól by neměl platit.“

V NHL je to pravidlo jinak, tady stačí rozhodčím uvěřit, že prošel celým objemem za čáru…

„Tak potom jde o dedukci videorozhodčího. Když se však podíváte na záznam, puk jsem neměl v košíku, ale v dlani, nechytil jsem ho ideálně. Právě tohle může sehrát velkou roli. Ale už to nevrátím. Rozhodčí jsou jen lidé, i když tohle byla specifická situace, měli čas to rozebrat, z několika úhlů pohledu. Pokud je pravidlo takové, že mu stačí dedukce, má alibi a asi si to uhraje.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Liberec: Domácí vedou, gól musel uznat videorozhodčí, 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Jaký jste očekával výrok v době, kdy se sudí bavil s videorozhodčím?

„Nepředpokládal jsem žádný výrok, snažil jsem se myslet na to, že to gól není, být pozitivní.“

Vybaví se vám podobná situace z play off 2005, kdy se podobně uznal gól libereckého Kotalíka, přičemž vy jste chránil pardubickou klec?

„Ano. Velmi podobná situace. On vystřelil, puk se otočil okolo tyčky a to mi dalo šanci vytáhnout puk včas. Jenže na kameře to nebylo vidět, to jsem viděl pouze já. Po dvanácti letech říkám, že bych vás nedokázal oklamat. Ani tehdy to nebyl gól.“

Velice rychle přišel druhý gól Komety, už po 32 vteřinách. Viděl jste v něm následek předchozího verdiktu?

„Určitě to mělo vliv. Ale velmi nerad bych tímto ničil výkon soupeře. Nechci, aby to vyznělo tak, že jim rozhodčí pomohl. To v žádném případě, pláč není na místě. Prostě vyhráli a vedou v sérii 3:0. My jsme však Liberečáci a budeme se bít do konce, nedáme jim nic zadarmo.“

720p 480p 360p 240p <p>Bílí Tygři prohrávají finálovou sérii 0:3 na zápasy. Ve třetím finálovém duelu o vítězství rozhodli Kováčik a Kvapil. Jak sporný gól Kováčika viděl brankář Bílých Tygrů Ján Lašák? Na jeho dojmy bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU. </p> REKLAMA Bylo to na hraně. Doufal jsem, že jsem to stihl, řekl o sporném gólu Lašák • VIDEO iSport TV

Stav 3:0 je všeříkající, co s tím přes noc provedete?

„Je to kritická situace, to víme všichni. Ale viděli jste sami, jak běží finále, co ho rozhoduje. V prvém zápase jedna střela, ve druhém jedna v prodloužení, teď gól-negól. Rozhodují strašně malé věci. Stejně jako jsme si v Liberci dali dva rozhodující góly sami, teď se to může obrátit na naši stranu. Ale jen tehdy, pokud tomu půjdeme naproti. Na štěstí a náhody nevěřím, v životě si musíte všechno zasloužit. To je jediná cesta, jak to zdramatizovat věřit tomu. Nebo ještě jinak, když jsem přestoupil do Liberce, na hokej chodily dva tisíce lidí, časem se to hodně zvedlo. Chtěl bych našim fanouškům dopřát ještě jeden zápas, aby si užili atmosféru a v klidu a uvolněně si vychutnali finále.“

Je to ve vás, musíte si pokračování doma víc zasloužit, ne?

„Přesně tak. Počínaje mnou a konče posledním hráčem si to musíme zasloužit. Jinak to nejde. Jediné vítězství ve finále, góly, všechny možné situace. Už nemáme co ztratit. Můžeme hrát uvolněně.“

Kometa vám názorně ukazuje, jak zodpovědně umí hrát. Těžké se prosadit, viďte?

„Tři hráče postaví na modrou, dva na červenou a betonují. Spoléhají se na svůj talent, který mají, všechny puky posílají ven golfákem. Musíme najít recept, jak překonat jejich obranu a dostat se do nějakých situací. Dva na jedna jsme neměli, ani brejk.“

OČIMA JOZEFA KOVÁČIKA „Dal bych padesát na padesát. On (Lašák) udělal pohyb do brány, ale nestál jsem na úrovni brankové čáry, abych to viděl přesně. Stál jsem na kruhu a spíš jsem doufal, že to je tam. Jistý jsem si nebyl. Jáno to chytil grandiózně, ale zaplaťpánbůh za čárou.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Liberec: A hned další gól! Trefil se Marek Kvapil, 2:0 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Liberec: Je hotovo! Martin Zaťovič trefil prázdnou bránu, 3:0 • VIDEO TV TIPSPORT