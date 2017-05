„Železný“ muž Jakub Lev míří do Vítkovic. Podepsal víceletou smlouvu

„V Plzni jsem byl od šesté třídy a zažil jsem tam přechod přes juniory až do áčka,“ říkal pro klubové stránky Jakub Lev. „O Plzni nemůžu říct křivé slovo, ale změna k životu patří, měla by to být pozitivní věc, která mi pomůže. Rozhodl jsem se, že to s hokejem zkusím jinde a vybral si Vítkovice, věřím, že mne to posune dál. Počítám s tím, že budu mít stejný úkol, jaký jsem měl v Plzni, to znamená střílet góly, rozdávat přihrávky a celkově být platný pro tým. Moc se na tuto novou výzvu ve Vítkovicích těším.“



O příchodu Jakuba Lva, který výrazně pomohl k vyřazení Vítkovic v předkole (v play off 11 zápasů/ 4+7), se mluvilo delší dobu. Generální manažer a trenér Jakub Petr byl s útočníkem domluvený, že oficiálně jeho příchod potvrdí až po mistrovství světa. Tam si Jakub Lev sice nakonec nezahrál, na soupisku se nedostal, ale s českým týmem byl až do vyřazovacích bojů.

„Jakub Lev přesně zapadá do našeho herního pojetí, navíc je to bojovný typ, který umí být produktivní. Vše do sebe v tomto směru zapadá,“ řekl Jakub Petr. „O jeho služby jsme stáli a i on sám projevil velký zájem stát se součástí Vítkovic.“

Z Vítkovic po dohodě o ukončení smlouvy naopak odchází útočník Stanislav Balán. Do přípravy se zapojí útočník Marek Kalus (23), který je kmenovým hráčem Vítkovic. V minulé sezoně hrál WSM ligu za Havířov (47 zápasů/ 12+13).

