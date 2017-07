Oceláři získali bojovníka Musila. Ze zámoří se vrací i kvůli olympiádě

„Je to změna, těším se zpátky domů, vyzkoušet si zase evropský hokej,“ řekl po podpisu smlouvy pro klubové stránky Musil. V zámoří odehrál posledních osm sezon, v NHL naskočil za Edmonton Oilers ke čtyřem zápasům (0+2). Domů jej zlákala i reprezentační mise. „Mám cíle, proč se vracím zpátky. Jednou z mých snah je dostat se na olympiádu a na tu pojedou v příštím roce hlavně hráči z Evropy.“

David Musil se narodil v Calgary, vlastní i kanadský pas. Ovšem reprezentuje Českou republiku a také hokejové začátky vstřebával v Jihlavě. Do zámoří odešel z Dukly v roce 2009, o dva roky později jej Edmonton draftoval z 31. místa. NHL si hokejový dříč vyzkoušel jen krátce v ročníku 2014/15. Posledních pět sezon odehrál v záložní AHL. Teď se rozhodl pro návrat do Evropy, vybral si Třinec.

„Věřím, že to bude úspěšné angažmá, chci nejen všem v Třinci ukázat, že hokej umím,“ říká Musil. „Chci hrát co nejlépe, mám velká očekávání a udělám vše pro náš úspěch.“

Prosadit se chce i v reprezentaci. V mládežnických kategoriích patřil ke klíčovým hráčům, dvakrát hrál na mistrovství světa do 18 let, dvakrát na šampionátu do 20 let. V uplynulé sezoně si v přípravném kempu před mistrovstvím světa připsal první dva starty v seniorské kategorii.

„David má obrovskou motivaci přesvědčit o svých kvalitách, protože věří, že jeho zámořská část kariéry ještě neskončila,“ řekl k posile sportovní ředitel Jan Peterek. „Navíc je to hráč s velkým srdcem a výborným charakterem. Je to skutečný hokejový bojovník, jakého do týmu potřebujeme.“

Příchod urostlého beka (193 cm/ 94 kg) přivítal i trenér Václav Varaďa. „David je mladý a perspektivní obránce. Na svůj věk má velké zkušenosti, které nabyl v zámoří i v reprezentaci. Pro nás bude posilou, věřím, že do týmu zapadne a přinese zase něco nového, co nám tady scházelo.“