Agent Smejkal: Hyský je pedant, v Karviné asi nevydrží. Uchenna má strop v Anglii

Danielu Smejkalovi začalo nejpernější období v roce. Transferové okno v létě, to je pro agenta práce „24/7“. Přestup ven vyhlíží například opora mistra Oscar Dorley, srdce středové řady SKS.

Povězte: jak to, že je Oscar ještě ve Slavii? Trochu to připomíná Pavla Šulce v Plzni, která jeho cenovku nastřelila vzhledem k nepostradatelnosti pro tým tak vysoko, že je složité najít angažmá...

„Agentova funkce je taky vysílat signály, kolik je asi hodnota hráče, respektive kolik by si prodávající klub představoval. To je jedna věc. Musím říct, že u Šulcíka hrají velkou roli čísla. Dával důležité góly i přihrávky, zatímco Osky je v tomto jiný. Taky nějaké góly a přihrávky měl, ale je prostě důležitý v jiných věcech.“

A pořád je tak tichý v kabině?

„Když jsme začínali, tak byl. Dneska už je mezi africkou komunitou bavič.“

Počkejte, Oscar a bavič?

„Ano, taky jsem byl překvapený. Ale zažil jsem tolik setkání i s Ibrou Traorém a Osky je prostě šoumen. Samozřejmě to souvisí i s jeho výkonností a měnící se rolí v týmu.“

V červenci mu bude 27 let. Je to hrana přestupu do zahraničí?

„Může být a nemusí. Jsou i starší hráči, kteří udělali velký přestup později. Řekl bych, že jeho chvíle přijde.“

Přijde nám, že v posledních letech konečně veřejnost docenila jeho přínos i bez čísel. Dřív to byli jen fajnšmekři, teď černou práci ocení i laik.

„Vnímám to stejně. Začínal na Bóřově (Bořilově) pozici levého beka, což mu moc nesedělo. Pak se přesunul na své místo, ale stejně trvalo, než si jeho přínosu lidi všimli. A teď bych řekl, že už je skoro miláček – a užívá si to. Je to vidět i na oslavách, vždyť on se furt usmívá. Existuje tak sto poloh úsměvů Oscárka.“ (směje se)

Patří už do rady starších?

„Výkony by asi mohl, ale on není takový, že by se to téhle role stylizoval.“

Nemůže vám k transferu pomoct fakt, že David Moses v Edenu na jaře skvěle zapadl, a tak máte argument, že trenéři mají adekvátní náhradu?

„Slavia se dneska už léta připravuje na odchody některých hráčů a přivádí si na jejich pozice náhrady. Je možné, že takhle přemýšlejí, ale nemám signály o Oskyho odchodu. Mohou hrát s Mosesem i spolu dohromady a taky budou úspěšní.“

Kdybyste rovnou řekl, že za něj máte pro klub náhradu z vlastních zdrojů, nebyla by to nejlepší varianta?

„Některé kluby takhle uvažují. Samozřejmě by to byla nejlepší varianta, kdyby jeden odešel a druhý přišel. Úplná pecka. Ale dneska je role agenta malinko jiná, protože ve světě datové analytiky si kluby umějí tímhle skautingem hráče najít samy. Je to jiné, než když jsme sami od sebe nabízeli hráče.“

Tijani má otcovský pud

Proč to nevyšlo Muhamedu Tijanimu v Plymouthu?

„Přišel tam jako první útočník, ale zranil se. Škoda, tehdejší trenér Wayne Rooney o něj hodně usiloval. Chtěl velkého, silného útočníka, do stylu hry mu Tiji přesně zapadal. Čtyři měsíce trvalo, než se do toho dostal. Liga už