TOP naděje draftu: zachránce lyžaře či favorit s těžkým osudem. Kterým Čechům se věří?

Karlovy Vary U20

34 zápasů

90,2% úspěšnost

Na posledním šampionátu do 18 let, který se nepovedl celému týmu, zapsal ve třech zápasech úspěšnost zákroků 84,3 %. Zástupce karlovarské Energie odchytal na turnaji ze tří gólmanů národního týmu nejvíc minut, proto by mohl na řadu přijít dřív než jednička Portlandu Ondřej Štěbeták. Oršulák si udělal malé očko i zápasem na předchozím Hlinka Gretzky Cupu. „Jsou to rozhodně velké zkušenosti. Neskutečný turnaj, a byl můj cíl dostat se na něj,“ hodnotil.