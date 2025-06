Dudycha chce vylepšovat národní rekord. Světová konkurence? Někdy nechápeme...

Kromě celé řady světových hvězd stojí za to na Zlaté tretře sledovat i domácí atlety. K nejzajímavějším českým jménům na startovní listině patří teprve devatenáctiletý Jakub Dudycha, národní rekordman v běhu na 800 metrů. Před dvěma týdny stlačil svůj osobák na čas 1:44,78, o jeho další vylepšení se pokusí ve Vítkovicích. „Bylo by to skvělé,“ zasní se rodák z Ústí nad Orlicí.

Téměř přesně před rokem překonal Jakub Dudycha o dvě setiny šestadvacet let starý národní rekord Lukáše Vydry. Na půlce v Bydhošti zapsal čas 1:44,82. Zkraje června se ale ještě zlepšil, na zlatém mítinku Kontinentální tour v Hengelu ukrojil další čtyři setiny.

Osmistovka na ostravské Zlaté tretře pro něj bude třetí v sezoně. „Ještě jsem běžel čtyřstovku a patnáctistovku, ale osmistovky byly mnohem důležitější. Ve srovnání s první osmistovkou jsem se zlepšil. Zároveň doufám, že svůj výkon znovu překonám, což by znamenalo další národní rekord,“ připomíná Dudycha.

Dává si do zbytku sezony konkrétní cíl, který by chtěl zdolat? „Budu rád, když se mi to povede posunout co nejdál, to je jasné, ale konkrétní cíl nemám. Těch závodů, ve kterých můžeme cílit na čas, není úplně tolik. Na mistrovství Evropy družstev v Madridu, mistrovství Evropy do 23 let v Bergenu a mistrovství světa v Tokiu není hlavním cílem posouvat osobní rekordy. Tam se prostě běží o konečné umístění.“

Kde jinde to zlepšit než v Ostravě?

K pokoření limitu na zářijový světový šampionát schází Dudychovi momentálně tři desetiny. „Je to hratelné. V Hengelu to pro mě byla teprve druhá čtyřstovka, takže věřím, že nějaká rezerva tam určitě ještě je. Když si to sedne, může to vyjít. A kde jinde to zlepšit než tady v Ostravě? Je to skvělá příležitost,“ ví mladík.

Dudycha se neustále posouvá, jenže moc dobře si uvědomuje, že světová konkurence je na středních tratích obrovská. „S trenérem někdy ani nechápeme, jak je možné, že se běhá tak rychle. Říkám si, že teď jsem běžel 1:44,78 a je to strašně kvalitní výkon, ale pak se podívám na jakýkoliv závod v Diamantové lize, kde běhají 1:43,90 a bojují o poslední místo,“ žasne. „Určitě se na to koukáme a chceme se posunout dopředu. Věřím, že podmínky na to, aby se to povedlo zlepšit, máme.“

Na nedávném Odložilově memoriálu si český závodník zkusil i patnáctistovku, která však v jeho pravidelném repertoáru nezůstane. „Jsem za ni hrozně rád, protože loni k ní nebylo moc prostoru. Kvůli Paříži jsme museli bojovat o každý bod, ale asi bych ji nechtěl běhat úplně pravidelně. Přece jen výkon sice nebyl špatný, ale rozhodně to není nic skvělého, za co bych se mohl chlubit a jezdit na kvalitní mítinky,“ doplňuje Dudycha.