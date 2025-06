Manažer Nedvěd? Umělá pozice i post na míru. Nezmarovy tahy a bomba ve Zbrojovce

Manažer reprezentací – Pavel Nedvěd se po letech vrací do českého fotbalu! Ne ovšem v pozici jednoho z příštích majitelů Hradce Králové: do funkcionářských řad FAČR ho získal nový svazový předseda David Trunda. „Je to trošku uměle vytvořená pozice, ale zároveň je to Nedvědovi šité přímo na míru. Držím mu palce a jsem zvědavý,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>