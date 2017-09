Návrat a vítězný gól. Nebýt mínus dva, bylo by to lepší, mínil Svoboda

Do Brna se vrátil po více než jedné sezoně v Plzni, podepsal zde novou smlouvu, zařadil se do prvního útoku na místo střelce a hned první zápas proti Třinci (5:4 po nájezdech) za Kometu rozhodl. Mohl si Tomáš Svoboda přát lepší návrat pod Špilberk? „Jo, kdybychom po čtyřech střídáních nebyli mínus dva,“ připomněl útočník, že obhájce titulu zase zaspal začátek. Za dva body byl nesmírně rád.

„Jo, samozřejmě se vítězství počítá, zvlášť proti Třinci, i po tom, co jsme si prožili slabší chvíle během zápasu, kdy jsme prohrávali o dva góly. Že jsme dokázali Třinec zatlačit a z nepříznivého stavu zápas otočit, vyhrát na nájezdy, je dobré. Ale musíme se poučit z toho, jak zápas probíhal.“

Proč vám nejdou začátky? Po Lize mistrů jste hned prohrávali i v extralize.

„Netuším. Kdybychom to věděli, tak bychom to nedělali. To byla taková blbá shoda náhod, propadlé puky u mantinelu, možná naše nedůslednost. Podíváme se na videu, aby se to v Hradci (v neděli) neopakovalo.“

Vypadá to, že vás baví prohrávat…

(pousměje se) „Vypadá, ale určitě ne. Příjemnější by bylo, kdybychom zápas nemuseli dotahovat, zvlášť proti takovému soupeři, jako byl Třinec, jako byl i Stavanger. Musíme si na to dát pozor.“

Padla na vás na začátku atmosféra, dozvuk titulu? Taky se začátek zdržel.

„Bylo to zpožděné asi o čtyři minuty, to jsem zažil větší zdržovačky. Toto není omluva pro nás. My jsme do zápasu šli nabuzení a nastartovaní, jak jsme měli jít, ale kdybychom věděli, čím to je…“

Vnímal jste kulisu oslav titulu, u kterého jste jako hráč nebyl?

„Ale jo, vnímal. Vím, že něco probíhalo, ale já osobně i spousta jiných hráčů se od toho snažíme oprostit. Je to udělaná show pro lidi. Kluci si toho tady užili dost po minulé sezoně. Dnes už to nikdo tak nevnímá. Začíná se od nuly. Co by, to bylo.“

Mohl jste si přát lepší návrat do Komety než hned rozhodnout utkání?

„Kdybychom po čtyřech střídáních (celý první útok) nebyli mínus dva, bylo by to lepší. (usmívá se) Za gól jsem rád, ale předvedená hra měla daleko do kvalitního standardu.“

Vybral jste si sám, že v nájezdech pojedete jako úplně poslední?

„Ne, vybíral to Libor Zábranský, byli jsme jmenovaní. Já jsem se to dozvěděl až před tou pátou sérií.“

Počítal jste s tím?

„Jezdil jsem pravidelně i v přípravě, takže jsem předpokládal, že bych se mezi těch pět mohl dostat, ale volba byla na trenérovi.“

Střela byla vaší první volbou?

„Jo, určitě. Tomáš Vincour jel chvilku přede mnou, a viděl jsem, že si ho (brankáře Hrubce) krásně nalákal na bekhendový blafák, že to čekal. Nechtěl jsem tedy nic moc vymýšlet. Šimon je rychlý v přesunech, čili jsem věděl, že když tam bude místo, budu se snažit ho prostřelit.“

Užíval jste si tu pozici, že jste mohl rozhodnout, ale za vyrovnaného stavu nutně nemusel?

„Naštěstí jsem nebyl v pozici, abych byl úplně tlačený tím, že kdybych nedal, tak jsme prohráli. Jelo se mi trochu líp. Ale osobně si říkám, že to je loterie, branka je malá a gólman velký. Brankář má v nájezdech menší výhodu. I tak hráč rozhodnout chce. Kvůli tomu hokej hraje.“

