Řezníček: Kometa fanoušky odsoudila. O zavření hřiště se zatím nemluvilo

Pokuta v celkové výši 50 tisíc korun a podmínečné uzavření tribuny E, která je srdcem arény. Takový trest napařila Disciplinární komise extraligy vedená Karlem Holým brněnské Kometě za vulgární transparenty a pokřiky v utkání 19. kola proti Spartě. „Nepřísnější variantou bylo úplné uzavření hřiště. To ale ve hře vůbec nebylo. Vedení klubu chování svých fanoušků, kteří jednali za jejich zády, odsoudilo,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport šéf soutěže Josef Řezníček.

Jak trest pro Kometu vnímáte? Je podle vás adekvátní?

„Podle mě je to dostačující postih. Nemám k tomu žádné připomínky. Disciplinární komise v čele s Karlem Holým se sešla v kompletním složení, a nakonec došli k tomuto závěru, se kterým já souhlasím. Na jednání byl přítomen i zástupce Komety, který se k celé věci rovněž vyjádřil.“

Jaké bylo stanovisko Komety?

„Jasně se vyjádřili, že s takovým jednáním svých fanoušků nesouhlasí. Sami zaujmou nějaké stanovisko. Vyčkali ale na rozhodnutí disciplinární komise. Transparenty i pokřiky klub ale tvrdě odsoudil.“

Jaká byla nejpřísnější možná alternativa trestu?

„Úplné uzavření hřiště a povinnosti klubu hrát někde jinde. O tom se ale v tomto případě zatím vůbec nemluvilo. Klub si byl vědom, že tohle jednání příznivců bylo za hranou a očekávali, že trest přijde. Rovněž se budou snažit pracovat na nápravě. My jsme jim tímto rozhodnutím dali šanci.“

K výši trestu asi přispěl i fakt, že celá akce byla od fandů Komety dopředu naplánovaná. Nejednali v emocích, ale přesně organizovaně, že?

„Je to tak. Tohle vyplynulo i ze zprávy klubu. Veškeré transparenty musí normálně projít schvalovacím procesem vedení klubu, což se tady nestalo. Byla to pirátská akce, kdy fanoušci jednali na vlastní pěst za zády vedení. To zareagovalo až po první třetině, kdy všechny tyto nápisy zmizely. Údajně jich měli fanoušci, kteří je propašovali na stadion, připraveno ještě mnohem víc.“

Jak si vysvětlujete takové projevy fanoušků, které navíc v poslední době nejen že neubývají, ale naopak se stupňují?

„Je to projev odporu. Kluby si ale schválily úpravu Disciplinárního řádu a vedení extraligy je tady teď od toho, aby dohlédlo na jeho dodržování. Nikdo si nepřeje, aby se fanoušci takto hrubě vymezovali vůči soupeři, jednotlivcům nebo rozhodčím. Atmosféra na stadionu ničím neutrpí, pokud se tam podobné urážky a vulgární projevy nebudou objevovat.“

Dělají kluby dost pro to, aby takové chování z jejich hal zmizelo?

„Já úplně nechci hodnotit tu míru jejich snahy, jestli dělají moc, nebo málo. Všechny kluby se tomu ale věnují, pracují s diváky na vlastní bázi. Myslím si však, že většině celků se už podařilo své příznivce přesvědčit, že povzbuzovat se dá i slušně.“

Přísnější trestání fanoušků si schválily kluby, kdo ale původně s takovým návrhem přišel?

„Vzešlo to z dlouhodobého sběru informací od klubů, kterým se nelíbilo, že se nefandí slušně. Uznaly, že je potřeba s tím něco dělat. Dva roky jsme sbírali poznatky, na každé valné hromadě se objevovaly výtky na tohle téma. Navrhli jsme tedy úpravu řádu, která následně prošla celou metodikou schvalování. Byl to společný návrh všech stran, které jsou v extralize zainteresovány. Hodně jsme se inspirovali u fotbalových asociací UEFA a FIFA.“

Mnoho transparentů a pokřiků míří i konkrétně vůči vám osobně. Jak tom je pro vás tohle nepříjemné?

„Nevím, od koho tohle vzešlo, ale samozřejmě mě to moc mrzí. Jsem z toho rozmrzelý. Jsem ale v čele vedení extraligy a jako její ředitel musím vyžadovat dodržování pravidel. Pro lidi je jednoduché si najít mé jméno a urážet mě. Já přitom ale jen přihlížím, jak disciplinární komise, která je nezávislým orgánem, rozhodne. Nijak do toho nezasahujeme.“