VIDEO: Jarůšek v premiéře za Spartu rozhodl, Parubice vyřídily Liberec 5:1

Chomutov prohrál počtvrté za sebou

Utkání začalo opatrně z obou stran. Do první velké šance se dostal až v osmé minutě v přesilové hře při Poletínově vyloučení hostující Nejezchleb, ale v dobré pozici přestřelil. Další možnost Litvínova měl v polovině úvodní třetiny Hanzl, který ale zblízka Laca nepřekonal.

Ve 13. minutě se radovali z vedení hosté. Černý přihrál v přečíslení dvou na jednoho Jánskému, který do odkryté části branky snadno otevřel skóre. Odpovědět mohl za čtyři minuty Vladimír Růžička mladší, který se dostal sám před Petráska, ale ani nadvakrát jej nepřekonal.

Chomutovští se museli v první polovině prostředního dějství bránit hned při třech oslabeních v řadě po faulech Humla, Poletína a Vondrky. Ve druhém oslabení se dostal do úniku Sklenář, ale přestřelil Petráskovu branku. Pak si dvě početní výhody zahráli i Piráti, ale ani jednu nevyužili.

Na začátku závěrečné třetiny se domácí tlačili za vyrovnáním, ale Verva všechny jejich nájezdy odrážela. Litvínov mohl zvýšit ve 48. minutě, kdy Nejezchleb nastřelil od modré čáry tyčku. Gólu se Nejezchleb dočkal o tři minuty později, kdy zamířil po Ihnacakově přihrávce do odkryté branky.

Vývoj zdramatizoval v 56. minutě Skokan, který úspěšně tečoval Poletínovu přihrávku. V závěru sáhli Piráti k power play a Gerhát 45 vteřin před koncem do prázdné branky pečetil výsledek.

Hlasy trenérů:

Petr Martínek (Chomutov): "Bylo to bojovné utkání s výbornou kulisou. Nás sráží neproměňování šancí, protože jsme nějaké měli. Měli jsme samostatný nájezd, pak Michal Vondrka nedal do prázdné brány a kvůli tomu utkání prohráváme. Musíme to zlepšit, pak budeme vyhrávat."

Radim Rulík (Litvínov): "Z naší strany to byl ubojovaný zápas. Bylo důležité, že i když nám v první třetině dvakrát ujeli tři na dva, nedali to. My jsme potom z jednoho protiútoku dali gól. Bylo také podstatné, že jsme ubránili oslabení. Doma jsme s Chomutovem prohráli, takže jsme měli o motivaci navíc."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 55:12. Skokan Hosté: 12:04. Jánský, 50:06. Nejezchleb, 59:15. Gerhát Sestavy Domácí: J. Laco (Š. Lukeš) – Mrázek, Valach, Dlapa, Flemming, L. Chalupa, Slovák, Grman – Tomica (A), Skokan, Vondrka (C) – Sklenář, V. Růžička, V. Tomeček – Poletín, Huml (A), J. Havel – Koblasa, Chlouba, Lauko. Hosté: Petrásek (Kantor) – Kubát (A), Sörvik, L. Doudera, Gula, Dietz, K. Pilař, Z. Sklenička – J. Černý, V. Hübl (A), Jánský – Nejezchleb, Ihnačák, M. Hanzl – Trávníček (C), Gerhát, Vandas – Matoušek, J. Šimeček, Jurčík. Rozhodčí Šír, Schrader – Lhotský, Svoboda Stadion SD ARÉNA Návštěva 5 250 diváků

Zlín potřetí za sebou nebodoval

Oceláři po porážce 0:4 v Olomouci začali ve Zlíně s velkým nasazením. Už ve třetí minutě měl po Rákosově střele obrovskou možnost otevřít skóre Ondřej Kovařčík, ale Kašíka nepřekonal. V deváté minutě už byl ale domácí gólman při podobné šanci bezmocný. Po střele Michala Kovařčíka se prosadil z dorážky obránce Linhart.

Zlín navazoval na výkon z Hradce Králové, kde podlehl 1:5. V 18. minutě prohrávali Berani už 0:2. Christov po asistenci Polanského vystřelil z pravé kruhu, ránu sice zblokoval Petran, ale jednadvacetiletý útočník Ocelářů pohotově z dorážky skóroval. Ve svém osmém extraligovém utkání si připsal první branku.

Ve druhém dějství se výkon domácích mírně zvedl, ale nejprve mohli hosté přidat třetí branku, ale Berani odolali. Na druhé straně měl po Okálově akci snížení na holi kapitán Veselý, proti jeho ráně ale Hrubec zasáhl betonem.

Prostředním dějství ale jinak moc šancí nenabídlo. První trest slovenští sudí Konc se Štefíkem udělili až ve 37. minutě, kdy šel pykat Chmielewski, ale Zlín se po 43 vteřinách o početní výhodu sám připravil kvůli Freibergsově faulu. V oslabení měl šanci Zlína obránce Žižka, zblízka ale zamířil pouze do Hrubcovy lapačky.

Snížit se podařilo domácím ve 44. minutě, kdy po Okálově parádním pasu lehce skóroval Fořt. Chvíli na to se domácí hnali do další šance, kterou faulem zastavil Linhart. Oceláři se ale v oslabení ubránili a ve 49. minutě udeřil naopak Třinec.

Kofroňovo nahození tečoval mezi Kašíkovy betony Michal Kovařčík, který se dočkal premiérové branky ve svém 29. vystoupení v extralize. Pečetit výhru mohli Oceláři v přesilovce při Honejskově pobytu na trestné lavici, ale přestože se neprosadili, bezpečný náskok do konce utkání uhájili.

Hlasy trenérů:

Martin Hamrlík (Zlín): "Nemohli jsme se dostat do zápasu, soupeř první třetinu blokoval střely, vyhrával osobní souboje, my jsme zase chybovali vzadu. Takto se to těžko otáčí. Sice jsme se ve třetí třetině nadechli k náporu, ale šance na 2:2 už jsme neproměnili. Puky se dnes odrážely jinam, než měly. Třinec vyhrál zaslouženě."

Václav Varaďa (Třinec): "Jsem rád za výsledek. Myslím si, že jsme měli parádní nástup do utkání, kdy jsme v první třetině svým pohybem dělali zlínské obraně velké problémy. Nepřidali jsme třetí gól, domácí tak zabrali a vstřelili kontaktní branku. Šance Zlína jsme poté ale otupili a odměnou nám byla zlomová branka. Oproti duelu s Olomoucí jsme zápas zvládli takticky a odbojovali jsme jej."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:23. Fořt Hosté: 8:49. Linhart, 17:18. Christov, 48:38. M. Kovařčík Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Řezníček, Žižka (A), Petran – Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts – Okál, Fořt, O. Veselý (C) – Kubiš (A), Fryšara, Illo – J. Ondráček, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Linhart, Roth (A), M. Doudera (A), D. Musil, Jank, Adámek, Bartko – Rákos, Marcinko, Irgl – Chmielewski, Mikulík, Cienciala – Christov, Polanský (C), Dravecký – Kofroň, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Rozhodčí Konc, Štefík – Kis, Šefčík. Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Výhru Vítkovic trefil Kurovský

Kometa dostala od úvodních minut soupeře pod tlak. Už v šesté minutě Nahodilův pokus o blafák Bartošák chytil. O dvě minuty později jej překonal Mallet, který pod brankářem Vítkovic protlačil kotouč do sítě.

Brňané mohli svůj náskok zvýšit ve třech přesilovkách, ve kterých si počínali hodně chaoticky. Nevyužili ani 64 sekund trvající početní výhodu pět na tři. Hosté se snažili pouze o rychlé protiútoky, kterým chybělo lepší zakončení.

Ke zvratu nastartovala Vítkovice první přesilovka v úvodu druhé třetiny, kterou využil obránce Sloboda ke srovnání skóre. Po tomto gólu hosté srovnali krok, získali i převahu. Naopak Kometa začala hrát křečovitě, její hra byla upracovaná a nepřesná. Jednu z chyb v rozehrávce využil ve 32. minutě Kurovský, jehož střela proklouzla Vejmelkovi do sítě. I když domácí hokejisté dřeli, nedokázali brankáře Bartošáka překonat.

V závěrečné třetině zvýšili Brňané své úsilí. Dostávali se často k zakončení, kterému chyběla přesnost. V závěru zápasu propásla Kometa možnost vyrovnat při čtyřminutové přesilovce při Trškově vyloučení. Naopak zmar Brňanů podtrhla po ukončení přesilovky třetí branka Vítkovic, kterou vstřelil Szturc.

Hlasy trenérů:

Petr Haken (Brno): "V první třetině jsme hráli slušně, dostali se do vedení a měli k dispozici přesilovky. Říká se, že kdo nepromění přesilovku pět na tři, tak potom zápas nezvládne, což se dnes potvrdilo. Máme v poslední době problém, abychom dali gól. Jak dnes, tak i v minulém utkání jsme puk dotlačili do sítě soupeře až z brankoviště. Máme špatnou produktivitu. To je momentálně náš největší problém. Přitom šancí máme každý zápas dost. Věřím, že se to příští zápas zlomí a dáme více než jednu branku. Na tu se vyhrávat nedá."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Jsem rád, že jsme podali bojovný, houževnatý, obětavý a hlavně týmový výkon. Měli jsme hodně mladých hráčů v sestavě, kteří dnes hráli parádně. Jsme šťastní, že odvážíme pro nás cenné tři body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:17. Mallet Hosté: 21:15. Sloboda, 31:21. Kurovský, 58:54. Szturc Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Bartejs, Štencel, L. Vágner – Zaťovič (A), Nečas, M. Erat (A) – Mallet, Hruška, H. Zohorna – T. Svoboda, L. Čermák (C), Vincour – Dočekal, Nahodil, Haščák. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Baranka, D. Krenželok, Klok, Sloboda (A), Výtisk (A), Trška – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Olesz (C), Lev, Szturc – Kucsera, Kolouch, Š. Stránský – Kurovský, T. Jáchym, P. Zdráhal – Tomi. Rozhodčí Hejduk, Pavlovič – Ganger, Hanzlík Stadion DRFG Arena Návštěva 7700 diváků

Výtečný Kacetl jistil další výhru

Liberec se třemi výhrami za sebou v zádech začal v Pardubicích lépe než soupeř. Už v prvním střídání měl šanci Bulíř, o chvíli později šikovně tečoval puk Jelínek, ale Kacetl byl na místě. Bílí Tygři nevyužili ani přesilovku pět na tři, ve které měl velkou možnost Bakoš, a Dynamo se postupně dostávalo do hry.

Pomohl mu k tomu i první gól, který při přesilovce zařídil šťastnou střelou mezi betony Marosz. Další gól mohl přidat unikající obránce Cardwell, ale Will byl tentokrát na místě. Brankou neskončily ani příležitosti Tomáška a Jána Sýkory, kteří mířili vedle branky, a tak se skóre pohnul až v poslední minutě první části Petr Sýkora. Zkušený kanonýr po skvělé přihrávce Marosze střílel do prázdné branky.

Pardubice si ofenzivní chuť přenesly i do druhé třetiny a po půl minutě vedly díky Rolinkově samostatné akci už o tři branky. Tříbranková ztráta Liberec probudila a brzy přišlo snížení, když se v přesilovce pohotově z prostoru před brankářem trefil Jelínek. Šance se pak střídaly na obou stranách. Pardubice se poměrně snadno dostávaly do úniků, ale Treille, Tomášek či Ján Sýkora je nedokázaly proměnit.

Bílí Tygři začali hodně zlobit v posledních minutách druhé třetiny, ale troskotali na skvělém Kacetlovi. Vyprávět by o tom mohli Bulíř s Jelínkem, který z bezprostřední blízkosti nedokázali protlačit kotouč za pardubického brankáře. Zahanbit se nechtěl nechat ani Will a na začátku třetí části lapil při přesilovce dělovku Petra Sýkory.

Pardubice ve třetí části poměrně bez potíží zachytávaly útočné pokusy Liberce a svůj dvoubrankový náskok střežily. Když se pak v 54. minutě trefil zblízka Treille, naděje hostů na zvrat výrazně poklesly.

Dynamo soupeře nepustilo k větším šancími a jejich výhru ještě při liberecké hře bez brankáře pečetil Matěj Beran. Východočeši tak vyhráli třetí z posledních čtyř duelů, ale plného zisku se dočkali poprvé po čtyřech utkáních.

Hlasy trenérů:

Miloš Holaň (Pardubice): "Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání v letošní sezoně, navázali jsme na výhru v Brně. Ten výkon byl opravdu zodpovědný a fantasticky nám zachytal brankář Kacetl. Základ vítězství jsme položili už v první třetině, kdy jsme odehráli výborně oslabení ve třech proti pěti a následně i ve čtyřech proti pěti, poté si mužstvo začalo hodně věřit a týmovým a zodpovědným výkonem dotáhlo zápas do vítězného konce."

Filip Pešán (Liberec): "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, ale neproměnili jsme několik šancí a nevyužili přesilovky pět na čtyři ani pět na tři. Kombinací našich velmi špatných statistik v oslabení s naší nedisciplinovaností jsme zápas nezvládli. Opět jsme dostali branky v oslabení, opět jsme nebyli schopni ani ty nejvyloženější šance do prázdné branky proměnit a domácí svým nadšením a efektivitou v přesilovkách zápas zaslouženě vyhráli."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:27. Marosz, 19:11. P. Sýkora, 20:29. Rolinek, 53:20. Treille, 58:23. Beran Hosté: 22:41. P. Jelínek Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Čáslava (A), Trončinský, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Holland, Ščotka – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Treille, Tomášek, Perret – Beran, Dušek, J. Sýkora – Vondráček, Poulíček, M. Kaut. Hosté: Will (Janus) – Ševc (C), Havlín, Šmíd (A), Jánošík, Derner, Kolmann, Pyrochta – L. Krenželok, P. Jelínek (A), Jašek – M. Kvapil, Bulíř, Bakoš – Ordoš, Redenbach, Lakatoš – J. Vlach, J. Stránský, Bartovič. Rozhodčí Bulanov, Pražák – Pešek, Klouček Stadion Tipsport arena Návštěva 8032 diváků

Boleslav už bez Augusty brala bod

Domácí nastoupili už s posilou z Komety Brno Vojtěchem Němcem, který se postavil do středu prvního útoku k Jakubovi Klepišovi a Dominikovi Pacovskýmu. V barvách Hradce Králové se poprvé objevil obránce Petr Zámorský, akvizice z pražské Sparty.

Mladé Boleslavi se povedl vstup do utkání. Pacovský třetí minutě otevřel skóre po přihrávce obránce Kotvana, který objel branku soupeře a před ní našel volného spoluhráče. Mladé Boleslavi vlil vedoucí gól potřebnou krev do žil. V dalších šancích pálil Říha jenom do boční sítě, Němeček pak do postoje připraveného Rybára.

Maxwell se na druhé straně nejvíc zapotil při ztečovaném Gregorcově nahození, které nakonec ale skončilo mimo branku. Znovu proti Gregorcovi zasahoval tentokrát maskou při hře čtyři na čtyři. V závěru úvodní třetiny ještě jeli dva Hradečtí na Šticha, ale z Kladna vypomáhající obránce vleže zastavil jejich průnik.

Aktivně začali domácí i druhou třetinu, ale proti dělovce Pabišky měl Rybár připravenu vyrážečku, další střelu Lence pak ztlumil na hrudi. Šanci na vyrovnání měl po sedmi minutách druhé třetiny Džerinš, ale osamocen nadvakrát na Maxwella nevyzrál. Druhý gól Mladé Boleslavi měl na hokejce Orsava, ale Rybár za pomoci horní tyče puk za brankovou čáru nepustil.

Hradečtí postupně přebírali otěže zápasu a Maxwell se měl co ohánět. Ale uspěl i při velké šanci, kterou měl z dorážky Koukal. Domácí pak zatlačili Mountfield v přesilovce, ale gólově se neprosadili.

V 45. bylo živo na obou stranách ledové plochy. Nejprve se z levé strany vyřítil na hostujícího gólmana Pabiška, ale svůj blafák zakončil nad. Hned z protiútoku jeli dva na jednoho hosté, ale Džerinšovu kličku vyčíhal Maxwell, po ní neuspěl s dorážkou ani Gregorc.

Mountfield dostal šanci na vyrovnání v přesilové hře, a ač domácí bránili v početní nevýhodě srdnatě, nakonec přeci jenom našel Bednář volného Červeného, který měl před Maxwellem ještě čas na kličku a vyrovnal na 1:1. Domácí se pak ale po vyloučeních Šticha a kapitán Hanzlík ubránili v dlouhém oslabení včetně 12 vteřin ve třech proti pěti.

Vítězný gól měl na hokejce 40 sekund před koncem řádné hrací doby Vydarený, ale puk před odkrytou brankou netrefil, a tak se šlo do prodloužení. V oboustranně vyrovnaném nastavení nebylo příliš šancí k vidění, v té největší střílel hradecký Červený mimo tři tyče. A tak musely rozhodnout nájezdy. V nich za domácí uspěl pouze novic Němec, za hosty pak zkušení Bednář a ve třetí sérii pak Koukal.

Hlasy trenérů:

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Vzhledem k dnešním událostem musím poděkovat týmu, že zápas zvládl. Podle jejich přístupu bylo jasné, že chtějí hrát a i první třetina toho byla odrazem. Bohužel ale máme problémy v koncovce a proti tak kvalitnímu týmu, jako je Hradec, nám tak malý náskok nestačil. Pochvalu dneska zaslouží i Maxwell, který nás několikrát podržel."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Viděli jsme dramatické utkání. My jsme brzy inkasovali a hlavně v první třetině jsme nehráli podle našich představ. Nebyli jsme důrazní v soubojích. Druhá třetina už byla vyrovnaná se spoustou šancí na obou stranách a oba týmy podrželi brankáři. Nakonec jsme druhý bod urvali v nájezdech a asi to bylo za výkon ve třetí třetině i zasloužené."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:11. Pacovský Hosté: 51:50. Červený, . Koukal Sestavy Domácí: Maxwell (J. Růžička) – Hanzlík (C), Kotvan, Němeček, J. Říha, Štich, Eminger, Bernad – Pacovský, V. Němec, Klepiš (A) – Valský, P. Holík, Orsava – Lenc (A), Urban, Pabiška – P. Kousal, Najman, Martin Procházka. Hosté: Rybár (J. Pavelka) – Vydarený, Pláněk, Gregorc, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Zámorský – Cingel, Dragoun (A), Köhler – Vopelka, Džerinš (C), Jaroslav Bednář – Červený (A), Koukal, Látal – R. Pavlík, Kukumberg, Miškář. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Hlavatý, Tošenovjan Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 112 diváků

Plzeň si upevnila vedení v extralize

Plzeň nastoupila už bez nejlepšího střelce soutěže Dominika Kubalíka, jehož si stáhnul zpět z hostování švýcarský celek Ambri-Piotta. Přišel tak o možnost druhého souboje v sezoně proti bratrovi Tomášovi, který nastupuje v první formaci Dukly.

V úvodu utkání měl velkou šanci hostů Petr Straka, na druhé straně mohl udeřit jihlavský kapitán Čachotský. Pak si plzeňský gólman Svoboda, který v minulé sezoně pomohl Dukla k návratu do extraligy po 12 letech, poradil se střelou Semana. Po sérii vyloučení Petra Straky, Gulaše a Jakuba Kindla hráli domácí dohromady 104 vteřin v pěti proti třem, ale neuspěli.

Do vedení se dostala v 18. minutě naopak Plzeň. Gólman Škarek za brankou rozehrál puk na hůl Indráka, který se následně probil z rohu přes bránící hráče a překonal jihlavského brankáře. Ten už se mezitím vrátil do brankoviště, přesto nedokázal gólu zabránit.

Trenér Dukly Petr Vlk měl navíc už v první dvacetiminutovce starosti se sestavou. Po atacích Hollwega a Gulašiho u mantinelu museli do jihlavské nemocnice odcestovat útočník Hlinka i obránce Bryhnisveen.

Na začátku prostřední části hry mohl vyrovnat po přihrávce Čachotského Diviš, ale jeho střelu vytěsnil Svoboda koncem hole a kotouč se ještě otřel o tyč plzeňské branky. Hosté mohli jít do dvoubrankového trháku necelou minutu a půl před koncem druhé třetiny. Kratěna vystihl Skořepovu přihrávku, ale Škarka překonat nedokázal.

Ve 45. minuty zmrazil jihlavskou snahu o vyrovnání střelou pod horní tyč ihned po vhazování Stach. Po faulech Jonese a Schleisse se v 58. minutě naskytla Dukla na 35 vteřin další přesilovka pěti proti třem. Tu sice opět nevyužila, ale pokračující klasickou početní výhodu zužitkoval 95 vteřin před koncem Seman. Jeho trefu ještě musel potvrdit videorozhodčí.

Vyrovnat už ale Dukla nedokázala. Vteřinu před koncem vychytal při hře bez domácích brankáře Jiránka Svoboda, který se proti bývalým spoluhráčům zaskvěl celkem 28 úspěšnými zákroky.

Hlasy trenérů:

František Zeman (Jihlava): "Myslím si, že dnes rozhodli přesilovky. Měli jsme možnost hrát dvakrát pět na tři, ale bohužel jsme s nimi naložili špatně. To dnešní utkání rozhodlo. Až na hru v početní převaze hráčům není co vytknout, protože proti tak zkušenému týmu, jakým Plzeň je, hráli výborně. Nemají se za co stydět. V první třetině jsme přišli o Hlinku a Bryhnisveena, což byla ztráta. Ani jeden ze zákroků na tyto hráče podle mě nebyl faul. Hráči nebyli připraveni do souboje po odehrání kotouče a soupeř je, jak se říká, nachytal. Hlinka teď bude čtrnáct dní mino. Musíme místo něj najít do útoku jiného hráče. Bryhnisveena teď v nemocnici vyšetřují, ale do obrany se vrátí Petr Šidlík. Věřím, že bude nachytaný už na nedělní utkání, protože už s námi trénuje."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Viděli jsme bojovný hokej. Věděli, že to tady nebude jednoduché. Musím proto hráče pochválit za přístup a předvedenou hru. První třetina pro nás nebyla jednoduchá, přečkali jsme oslabení tří proti pěti. Pak jsme dali branku, ale druhá třetina už z našeho pohledu nebyla tak dobrá. Byla tam řada nepřesností, ale hlavní bylo, že jsme dokázali udržet výsledek. Třetí třetinu jsme začali naprosto parádně, vytvořili si tlak a dali gól na 2:0. V závěru to bylo dramatické kvůli gólu, který jsme inkasovali. Jihlava nás zatlačila, ale jsme rádi, že jsme to už ubránili a vezeme odsud tři body. Gólmana Svobodu v Jihlavě velmi dobře znají. Jak loni držel Jihlavu, tak teď drží nás. Je to skvělý profesionál a jsme rádi, že ho v Plzni máme. Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát i bez Dominika Kubalíka. Vždy je to velký zásah do týmu, když přijdete o takového hráče. Dominik byl střelec a tahoun týmu. Kluci se ale semkli. Dali jsme příležitost juniorům."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58:25. F. Seman Hosté: 17:07. Indrák, 44:03. Stach Sestavy Domácí: Škarek (Volden) – Suchánek, de la Rose, Ulrych, Stříteský, Kajínek, Bryhnisveen, Půža – Jiránek, Skořepa (A), T. Kubalík – Zeman, F. Seman, Čachotský (C) – Anděl, M. Hlinka, Žálčík – D. Váňa, R. Hubáček, Diviš (A). Hosté: M. Svoboda (Hylák) – J. Kindl, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička – Schleiss, Mertl, Gulaš (C) – Pour, Kracík, Indrák (A) – Stach, Kratěna, Straka – M. Chalupa, Preisinger, Hollweg (A). Rozhodčí Pešina, Souček – Polonyi, Rampír Stadion Horácký zimní stadion, Jihlava Návštěva 5639 diváků

Jarůšek trefil vítězný nájezd

Ve čtvrté minutě obdržel domácí kapitán Hlinka přihrávku před brankoviště, ale trefil jen brankáře Konráda. Sparta sevřela Olomouc v jejím pásmu a další příležitost si vypracoval obránce Dvořák, jenže slovenský gólman i tuto sparťanskou šanci zastavil. Blízko k otevření skóre měl brzy na druhé straně i olomoucký Vlach, který ale z dobré palebné pozice přestřelil.

Neproměněné šance Olomoučtí záhy litovali, neboť v sedmé minutě se sparťané usadili v útočném pásmu, důrazný Nedomlel vybojoval puk pro Hlinku, jenž před brankou našel volného Vránu a ten mohl s velkou úlevou oslavit první trefu v sezoně, díky níž dostal Spartu do vedení. Zároveň tak přerušil Konrádovu sérii 94 minut a 45 vteřin bez inkasované branky.

Mírnější převahu měli poté Hanáci, kteří několika střelami zaměstnali Honzíka, ten si ale bez problémů poradil. Náskok domácích mohl v 16. minutě navýšit Jarůšek. Ve středním pásmu našlápl, dostal se do samostatného úniku, Konráda ale nepřekonal.

Sparťané vstoupili aktivně i do druhé části, díky čemuž si v 26. minutě vypracovali dvoubrankové vedení. Reichenberg nabruslil do pásma, zpracoval si rukavicí vysoko letící puk a po obhození Lukáše Galvase prostřelil Konráda. Jenže Olomouc se brzy vrátila do hry, když v 29. minutě potrestal vyloučení zadáka Švrčka přesně s koncem jeho trestu důrazným zakončením zblízka Skladaný.

Vrátit Spartě dvoubrankový náskok mohl hned zkraje třetího dějství Hlinka, jenže minul. Ve 48. minutě ujeli Knotek a Laš v oslabení dva na jednoho, zakončujícího Laše ale vychytal Honzík. Formanovu dorážku po Hlinkově teči zastavil Konrád, jemuž vzápětí pomohla i horní tyč. Ještě stále ve stejné početní výhodě domácích Burian s Mrázem vyškolili defenzivu Pražanů a jen skvělý zákrok Honzíka odvrátil pohromu.

Olomoučtí byli při chuti a zatlačili Spartu. Bohužel pro ni právě Honzík si v 53. minutě srazil Houdkovo nahození zpoza pravé tyče do sítě a kouč Výborný dal na střídačce volný průchod svému vzteku. Vykolejení domácí byli nakonec rádi, že zápas vůbec dospěl do prodloužení.

V něm mohl rozhodnout Burian, který našlápl do sóla, ale Honzík ho vychytal. Stejně dobře si pak strážce sparťanského brankoviště vedl i při nájezdech, za Spartu se naopak trefili Jarůšek, Říčka i Kudrna.

Hlasy trenérů:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Každá černá série jednou končí a já věřím, že touto výhrou se nakopne nová série, která bude pro náš úspěšnější. Děkuju mužstvu, i když jsme za stavu 2:0 dostali dva nešťastné góly z brankoviště - jeden na konci přesilovky a druhý nějak odražený - tentokrát nás to nezlomilo a dotáhli jsme zápas do nájezdů, v nichž jsme byli zručnější. Jsem rád, že si kluci mohli konečně zařvat po vítězném utkání."

Jan Tomajko (Olomouc): "Jsme určitě spokojení s výkonem, škoda jen toho bodu, ale myslím, že jsme dnes odehráli dobré utkání. Prohrávali jsme 0:2, ale vyrovnali jsme a ve třetí třetině i v prodloužení jsme měli trošku víc ze hry. Bohužel zápas došel do nájezdů, v kterých jsme lepší nebyli, ale hráče musíme i tak za výkon pochválit."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:52. P. Vrána, 25:02. Reichenberg, . Jarůšek Hosté: 28:22. Skladaný, 52:18. Houdek Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Nedomlel – Forman, Pech, Kumstát (A) – Jarůšek, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Kudrna, Reichenberg, Říčka – Uher, Saponari, Smejkal. Hosté: Konrád (Falter) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Houdek, L. Galvas, J. Galvas – Eberle (A), J. Knotek, Laš – Skladaný, Herman, Burian – Ostřížek, Mráz, Staněk – Jergl, R. Vlach, Macuh. Rozhodčí Hodek, Kika – Barvíř, Blümel Stadion O2 arena, Praha Návštěva 9 334 diváků