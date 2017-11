Kvapil sestřelil "svoji" Kometu: Gól jsem si užil hodně, jásal po výhře Liberce

Video k článku 360p REKLAMA Požár tramvaje v Praze: náměstí Míru zablokováno! VŠECHNA VIDEA ZDE

Zápas se bude asi hodnotit pozitivně, že?

"Určitě se bude hodnotit pozitivně, vyhráli jsme. Bylo to ale těžké, zase jsme trochu polevili a dostali jsme smolné góly. Museli jsme se strachovat, naštěstí to dopadlo dobře."

Kde vzal tým sílu na to, aby po vyrovnání Komety rozhodl?

"Museli jsme pořád hrát stejně. Kdybychom přestali hrát, kdo ví, jak by to dopadlo. Na druhou stranu to byl trochu šťastný gól, puk se odrazil od nohy gólmana. Nebyla to ani žádná velká šance, ale takové branky také potřebujeme."

720p 360p REKLAMA Liberec - Kometa Brno: Kvapil nahodil puk na Čiliaka a ten si ho srazil do branky, 4:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Jak jste si váš první gól v dresu Liberce užil?

"Hodně. Je to super, ale hlavní je, že se vyhrálo. Potřebujeme body, takže jsem rád, že to takto dopadlo."

Měl pro vás speciální nádech?

"Samozřejmě je super, že jsem se trefil proti Kometě, ale kdyby to bylo proti kterémukoliv jinému týmu, tak jsem taky rád."

Zaznamenal jste ale i asistenci v přesilové hře. U videa jste si ukazovali o přestávce, jak během ní hrát, pomohla i vaše znalost Brna?

"To ne. Trenéři přinesli rozbory na videu a podívali se na to, jak Kometa stála v první třetině během oslabení. Něco jsme si k tomu řekli a pak jsme hned skórovali, takže to určitě pomohlo."

Dokazuje váš výkon z utkání, že jste se v Liberci už plně aklimatizoval?

"Mně se tu hraje celkově dobře. Sedí mi systém, který hrajeme, a rozumím si i s kluky v lajně. Jde nám to, nějaké góly dáváme a od toho tu jsme. Doufám, že to půjde ještě nahoru."