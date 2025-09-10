Etapu na Vueltě ovládl mladík, kterého ještě loni rozplakal dárek od Pogačara
Na letošní španělské Vueltě si nemůžou být závodníci ničím jistí, hlavně pak tím, kde se nakonec bude nacházet cíl. V 17. etapě nijak do vývoje nezasáhli propalestinští aktivisté, zato ji ohrožoval silný vítr na vrcholu kopce. Přesto se pořadatelé rozhodli dodržet plánované umístění cílové pásky, a díky tomu mohli fanoušci sledovat zajímavou bitvu mezi favority celkového pořadí. Nejlépe z ní vyšel ten nejmladší z nich, Giulio Pellizzari si připsal zatím největší výhru své kariéry. Mladík, který se loni na Giru radoval z nečekaného dárku od Tadeje Pogačara, už nyní poutá pozornost skvělými výkony. Jonas Vingegaard získal dvě sekundy na Joaa Almeidu.
Před startem etapy, který byl ovlivněný deštěm a silnějším větrem, podle informací cyklisté hlasovali, zda a jak vůbec středeční etapu jet. Zvolili možnost, že odstartují, ale pokud znovu dojde k nějakým protestům či jiným problémům, bude etapa neutralizovaná. Dá se tedy odhadovat, že dalšími možnostmi bylo nejet vůbec, případně zachovat stejný postup jako v úterý, kdy se etapa zkracovala s tím, že tentokrát, na rozdíl od 11. etapy, byl vyhlášen vítěz etapy.
Denní únik se vytvořil celkem brzy, po zhruba 25 kilometrech, a dostalo se do něj několik zdatných vrchařů jako Antonio Tiberi, Harold Tejada, Brandon Rivera. Jenže velmi brzy bylo jasné, že tito borci příležitost zabojovat o etapový triumf nedostanou. Na čelo pelotonu se posunuli rovináři celku Visma-Lease a Bike Wilco Kelderman a Dylan van Baarle, kteří drželi náskok čelní skupiny maximálně na dvou minutách a postupně jej snižovali.
S dojezdem až na plánovanou cílovou čáru to ale v průběhu dne začalo vypadat bledě, tentokrát však kvůli velmi silnému větru na vrcholu stoupání Morredero. Tato hora utrpěla během nedávných požárů, a tak se v kopcích bez stromů nemohli cyklisté ani nikde schovat.
Když zbývalo do cíle čelní skupině, která se hodně rozdělila, 17 km, byl náskok už jen minutu.
V tu chvíli ukázal režisér přenosu i záběry z vrcholu, kde to vypadalo, že se přeci jen počítá, i přes silný vítr, že tam cyklisté dojedou a etapa se nijak zkracovat nebude.
Po třech kilometrech ubyla z náskoku uprchlíků další půlminuta, a 11,8 km před páskou už skupina hlavních favoritů vedená jezdci Red Bull-Bora-hansgrohe dojela i toho posledního - Sergia Samitiera.
V první části závěrečného stoupání, která byla hodně prudká, se ještě drželi závodníci mezi stromy, krytí před větrem. Tempo udávali závodníci Vismy, zato Joao Almeida zůstal v cílovém kopci sám.
Netrvalo dlouho, a přišly první útoky od favoritů. Nejprve to byl 6,2 km před cílem Jai Hindley, toho se držel Tom Pidcock, ale Almeida na toto zrychlení nedokázal reagovat a držel si dál své tempo. Toto je však v jeho případě běžný projev. Mezi ním a Jonasem Vingegaardem se vytvořila několikametrová mezera, ale Almeida ji svým stabilním rychlým tempem zkracoval a čtyřčlennou skupinu (ještě zde byl Matthew Riccitello) po chvíli dojel. S Portugalcem se svezl i Giulio Pellizzari v bílém dresu nejlepšího mladíka.
Vingegaard neměl nejlepší den
Hindley zrychlil ještě 4,5 kilometru pod vrcholem, což nejhůř snášel Pellizzari. Almeida se raději posunul před Vingegaarda, možná i proto, že v této části už se víc projevoval vítr a chtěl být krytý. Ovšem 3,9 km do cíle se mladý Ital zvedl a předvedl útok, na který zareagoval Riccitello. Po chvilce tempo čelní skupiny zvolnilo a tady mezi sebou něco prohodili Almeida s Vingegaardem. Ani jeden však po etapě nechtěl moc prozradit, co si řekli. „Takové obvyklé řeči. Jen jsem mu říkal, že hodně fouká,“ vykrucoval se Almeida a Vingegaard se pak přidal: „Už si to ani nepamatuju, něco o závodě, o Pellizzarim…“
Právě Pellizzari se znovu vydal dopředu a tentokrát ho ani nikdo nepronásledoval. Tři kilometry pod vrcholem měl náskok 18 sekund na skupinu, kde to nevypadalo, že by se někdo chystal vystřelit za mladým Italem. Přeci jen si to rozmyslel Američan Riccitello a zkusil se za Pellizzarim vydat, ale jeho akci zabránil Hindley, který týmového parťáka z celku Red Bull-Bora-hansgrohe dobře kryl.
„Giulio mohl využít toho, že nefiguruje v celkovém pořadí. Jediný, kdo to tam chtěl sjíždět, byl Riccitello, ale Jai ho dokázal sjíždět, takže to nakonec dopadlo skvěle pro Giulia,“ chválil své svěřence sportovní ředitel Patxi Vila.
Pellizzariho náskok narůstal, 1,3 km před cílem ze zadní pozice zaútočil znovu Riccitello, ale tentokrát ho dojel Pidcock. I díky těmto soubojům, kde se všichni vzájemně jen hlídali a nic si nedarovali, měl Pellizzari kilometr do konce etapy výhodu 34 sekund. Tu také bez problémů udržel a připsal si první velkou výhru. Druhý dosprintoval Pidcock, za ním Hindley. Vingegaard projel cílem kousek před hlavním soupeřem Almeidou, na kterého získal k dobru dvě sekundy a jeho náskok v průběžné klasifikaci je před čtvrteční časovkou 50 sekund.
„Chtěli jsme vyhrát etapu, to netajím, ale bylo to o nohách a Jonas neměl nejlepší den. Takže jsme se pak soustředili na bránění. Ale jsme stále v červeném, nakonec získal i pár sekund, takže můžeme být spokojení,“ pronesl po etapě sportovní ředitel Visma-Lease a Bike Grischa Niermann.
Během volného dne se objevily i zprávy o tom, že v druhém týdnu trpěl Vingegaard nachlazením, i nyní je po etapách slyšet jeho kašlání. Nikdo z týmu o tom ale přímo mluvit nechce. „Není v nejlepší kondici, není stoprocentní, normálně by dokázal zaútočit, ale dneska to nešlo. Ale pořád je v červeném, takže jsme spokojení,“ řekl k tomu Niermann.
Ovšem ani Almeida neměl nejlepší den, což také přiznal. „Jonas nevypadal nějak skvěle, ale ani já ne.“
Teď už se všichni soustředí na časovku jednotlivců, v níž je větším favoritem Almeida.
Cyklistický závod Vuelta - 17. etapa (O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero, 143,2 km):
1. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:37:00, 2. Pidcock (Brit./Q36.5) -16, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -18, 4. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) -20, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -22, 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -26, ...52. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -15:41, 136. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -27:17.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 64:53:55, 2. Almeida -50, 3. Pidcock -2:28, 4. Hindley -3:04, 5. Pellizzari -3:51, 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -4:57, ...47. Hirt -1:49:33, 97. Otruba -2:52:07.