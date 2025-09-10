ONLINE: Demolice v derby! Dynamo střílí Hradci sedmý gól. Třinec - Olomouc 8:2
Hokejová Tipsport extraliga se naplno rozjíždí. Po úterní předehrávce Českých Budějovic se Spartou jdou do akce i další účastníci české nejvyšší soutěže. Zřejmě největším lákadlem 1. kola je východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Úřadující mistr z Brna vyráží na cestu za obhajobou doma proti Litvínovu. Posílené Kladno hostí Mladou Boleslav, Jaromír Jágr v sestavě domácích chybí. Hraje se také v Třinci, Liberci a Karlových Varech. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Třinec - Olomouc 8:2
Oceláři deklasovali na úvod sezony Olomouc. Vysokou výhru řídil dvěma góly a asistencí Marko Daňo.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|2
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|3
Plzeň
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Brno
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Vítkovice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
K. Vary
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
M. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Kladno
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Litvínov
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Mountfield
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Liberec
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|14
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž