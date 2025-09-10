Předplatné

ONLINE: Demolice v derby! Dynamo střílí Hradci sedmý gól. Třinec - Olomouc 8:2

Pardubičtí slaví branku Daniela Gazdy
Pardubičtí slaví branku Daniela GazdyZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Tomáš Mazura z Mladé Boleslavi (uprostřed) přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráčů
Šarvátka během východočeského derby
Jakub Kos z Brna v šarvátce s litvínovským Markem Baránkem
Trenér Třince Zdeněk Moták mohl být s výkonem svých svěřenců spokojený
Daniel Malák a Mikko Petman se radují z gólu do sítě Liberce
Zklamaný brankář Stanislav Škorvánek po další inkasované brance
Zklamaný brankář Stanislav Škorvánek po další inkasované brance
Hokejová Tipsport extraliga se naplno rozjíždí. Po úterní předehrávce Českých Budějovic se Spartou jdou do akce i další účastníci české nejvyšší soutěže. Zřejmě největším lákadlem 1. kola je východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Úřadující mistr z Brna vyráží na cestu za obhajobou doma proti Litvínovu. Posílené Kladno hostí Mladou Boleslav, Jaromír Jágr v sestavě domácích chybí. Hraje se také v Třinci, Liberci a Karlových Varech. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
82Detail
LIVE 2. třetina
12Tipsport6,83,41,65Detail
LIVE 2. třetina
71Tipsport1,01800600Detail
LIVE přestávka
02Tipsport207,41,15Detail
LIVE 2. třetina
36Tipsport70251,02Detail
LIVE přestávka
21Tipsport1,215,220Detail

Třinec - Olomouc 8:2

Oceláři deklasovali na úvod sezony Olomouc. Vysokou výhru řídil dvěma góly a asistencí Marko Daňo.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec110008:23
2Sparta110003:23
3Plzeň000000:00
3Brno000000:00
3Vítkovice000000:00
3K. Vary000000:00
3M. Boleslav000000:00
3Kladno000000:00
3Litvínov000000:00
3Mountfield000000:00
3Pardubice000000:00
3Liberec000000:00
13Č. Budějovice100012:30
14Olomouc100012:80
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

