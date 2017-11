Litvínov srazila střevní viróza. Něco v kabině řádí, smutnil kouč po prohře

Petrásek, Hanzl, Nejezchleb a Ihnačák. Střevní potíže zabránily v cestě do Brna hned čtveřici litvínovských opor, ze stejného důvodu navíc ještě v první třetině odstoupil obránce Sklenička. „Něco nám tam v kabině řádí,“ připustil po utkání Rulík. „Klíčová však byla absence brankáře Petráska.“

Toho nahradil v brance zkušený Pavel Kantor, kterému však návrat do brankoviště Litvínova po šestitýdenní pauze pořádně zhořkl. Základ k vítězství Komety 6:2 se zrodil především ve druhé části hry, kdy Litvínov dostal svého soupeře vlastními chybami do trháku. „Nemyslím si, že by nás Kometa vyleženě přehrála. Góly padly spíš po našich chybách, kdy jsme měli puk pod kontrolou,“ hodnotil po utkání výkon svého týmu kapitán Michal Trávníček.

Ten za stavu 0:3 nachytal domácího brankáře Čiliaka trefou z rohu kluziště, ani šťastný gól však Kometu nezlomil. „Rozhodla druhá třetina. Kdybychom šli do třetí třetiny za stavu 0:2 nebo 1:3, bylo by to ještě hratelný, ale čtyřgólová ztráta už byla příliš,“ litoval Trávníček.

Ten alespoň vyzdvihl aktivitu svého mužstva směrem dopředu, podle konečných statistik však hosté vyslali na Čiliaka pouze 18 střel. „Abych pravdu řekl, tak to číslo na konci mě trochu překvapilo. Nemyslím, že bychom byli pasivní a neměli žádné šance. Podle mě jsme měli poměrně dost gólovek.“

Po úterním pětigólovém přídělu na ledě Pardubic si tak Verva odvezla na sever Čech další krutý výsledek. „Ve druhé třetině jsme selhali, vyfasovali čtyři góly, což rozhodlo. Podobně jednoznačně jsme prohráli i minule v Pardubicích, venkovní výkony musíme zlepšit,“ nabádal ke zlepšení Rulík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:26. Horký, 22:19. L. Čermák, 29:31. Gulaši, 36:11. Hruška, 39:53. Zaťovič, 42:42. R. Zohorna Hosté: 32:51. Trávníček, 53:41. Válek Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Štencel, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (A), Hruška, M. Erat (A) – Mallet, Nečas, H. Zohorna – Dočekal, L. Čermák (C), Horký – Plášek, R. Zohorna, Haščák. Hosté: Kantor (41. Soukup) – Kubát (A), Sörvik, L. Doudera, Gula, Dietz, K. Pilař, Z. Sklenička – J. Černý, V. Hübl (A), Jánský – Trávníček (C), Gerhát, Vandas – Matoušek, Válek, Jurčík – Helt, J. Šimeček, Stříbrný. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Flegl, Polonyi. Stadion DRFG Arena, Brno Návštěva 7228 diváků

