Tohle mi hlava nebere! Vítkovický trenér se opřel do soupeře ze Zlína

V čem? „V organizacích,“ vysvětloval Petr. „Je tady modrobílá organizace, je tady žlutomodrá organizace. Uznávám trenéry, kteří už jsou nějaký čas v extralize, vždycky je tam pokora. Pořád je to jenom sport a mně tam od posledního zápasu chybí respekt. A pokora. Události z toho zápasu ve mně zůstaly. Nikdy jsem si nemyslel, že to budu jako trenér vnímat a je to tam.“

Pro připomenutí. V duelu 14. kola Tipsport extraligy ostře dohrál zlínský kapitán Ondřej Veselý po odpískání Rastislava Deje. Kolenem jej trefil na stojnou nohu. Veselý dostal trest na pět minut plus do konce, dodatečně byl suspendovaný na tři zápasy. Dej měl po nárazu natržené postranní vazy, natržené křížové vazy, natržený meniskus a úlomek v bércové kosti. Předpokládá se, že po operaci bude mimo hru tři měsíce.

„Teď už to vlastně můžu říct,“ nabíral na obrátkách Petr. „Nebere mi to hlava. Tohle není normální, není. Není možné vole, aby... Řekl jsem vole a omluvám se. Hráč typu Rastyho Deje tam leží na lehátku a organizace žlutomodrých si stěžuje, že tam hráč (Jakub Lev po svém třetím gólu) někomu něco řekl. Trenéři se k nám chovají po zápase ve Zlíně, jak bych si v životě nedovolil chovat. Jsem v rodině vychovaný k respektu, respektuju každého, kdo něco dokázal. Tohle byl podtext zápasu.“

Jakub Lev dostal ve Zlíně za „nemístnou oslavu“ svého prvního hattricku v extralize, který završil dvě minuty po faulu Veselého na Deje (v přesilovce zvyšoval na 5:3), osobní trest na deset minut za nesportovní chování. A podle všeho měl i řeči směrem k zlínskému asistentovi Martinovi Hamrlíkovi.

„To se nedá komentovat,“ reagoval hlavní zlínský kouč Robert Svoboda na slova Jakuba Petra v první chvíli. Pak ovšem svůj názor přidal. „Souhlas, respekt by měl být a je jedno, kdo je bývalý hráč a kdo není. Právě respekt spočívá i v tom, a to se můžete Lva zeptat, jak reagoval. Byla to nešťastná situace, ty se stávají, ale když si tohle hráč dobolí vůči takovému hráči jako je Hamrlík, tak to nesnese žádné vysvětlení.“

Svobodu mrzí, že jsou vztahy mezi kluby napjaté. „Bohužel, mrzí nás to, že to je takto nastavené. My tady v prvním kole přišli o Noska, asi nezaviněným způsobem, ale doteď nehraje. Bohužel, pokud v tom někdo hledá další úmysl, je to špatně.“